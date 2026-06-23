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23 июня 2026, 07:58

Нардеп Медяник и особняк под Киевом за $1 млн: что выяснили журналисты Bihus.Info

23 июня 2026, 07:58
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Вячеслав Медяник. Фото: из открытых источников
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Журналисты зафиксировали, как народный депутат от "Слуги народа" Вячеслав Медяник утром выезжает из роскошного частного особняка под Киевом, стоимость которого может достигать около 1 миллиона долларов

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, передает RegioNews.

Недвижимость расположена на территории закрытого коттеджного городка "Хутор Ясный" в Ходосовке под Киевом.

Официально на территории города семья нардепа владеет 100-метровой квартирой в клубном доме. В 2024 году ее оформили на малолетнюю дочь Медяника, и именно эту недвижимость он декларирует.

Впрочем, журналисты зафиксировали, что автомобиль Porsche Cayenne 2024 года выпуска, принадлежащий жене нардепа Инне Медяник, утром выезжает из отдельного частного дома площадью около 370 квадратных метров. По оценкам, подобные поместья стоят около 1 миллиона долларов.

По данным реестров, в июне 2021 года владелицей дома стала жительница Днепра Неля Коваленко. До этого она не занималась предпринимательской деятельностью, однако незадолго до покупки стала соучредителем компании "Антар Плюс", среди учредителей которой раньше был и сам Медяник.

Журналисты также отмечают, что в телефонных контактах разных лиц Нелю Коваленко подписывали как "няня Инны", "домохозяйка" и другие подобные пометки.

Сам Вячеслав Медяник заявил, что проживает в квартире в клубном доме на территории коттеджного городка, а выезды из частного дома объяснил тем, что владелица позволяет оставлять там авто на случай обстрелов.

На вопрос журналистов относительно системности таких выездов нардеп ответил, что это не является регулярной практикой и объяснил это информацией из новостей и телеграмм-каналов о возможных обстрелах.

В то же время он подчеркнул, что находится с Нелей Коваленко в дружеских отношениях и назвал ее "самодостаточным человеком".

По данным журналистов, официальные доходы Коваленко за последние 10 лет составили немногим более 260 тысяч гривен, что не объясняет покупку недвижимости такого уровня.

Напомним, в "Слуге народа" Андрея Мотовиловца нашли арендуемое элитное жилье в Киеве за 14 миллионов. Как выяснили журналисты, депутат с лета 2025 арендует 180-метровую квартиру в историческом центре столицы.

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расследование Слуга народа нардеп Дом Недвижимость Bihus.Info Вячеслав Медяник особняк
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