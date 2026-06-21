На знак солідарності з Україною: польський ексдепутат повернув державну нагороду

Фото: Piotr Fogler

Про це політик повідомив у фейсбуці, передає RegioNews .

"Символічно я повертаю свою нагороду цьому президентові на знак протесту проти безглуздого рішення про позбавлення ордена президента України, України, яка бореться! Це не жест на адресу того президента, який вручав мені цю нагороду, бо я поважаю його, а на адресу нинішнього мешканця Бельведера, який дедалі більше знущається з Польщі та з нас усіх!", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА.

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу Президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

Також від польського ордена Білого Орла відмовилися всі президенти України, які були ним нагороджені.

Володимир Зеленський 20 червня відправив орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.

Окрім того, посол України в Чеській Республіці Василь Зварич відмовився від польського ордена "Командорський хрест із зіркою "За заслуги".

Водночас глава польського уряду Дональд Туск зазначив, що продовження активної участі політиків в Україні і Польщі у конфлікті між обома країнами є "стратегічною помилкою", від якої програють усі.

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