18:10  21 червня
На Львівщині потяг насмерть збив 19-річного хлопця
17:42  21 червня
На Одещині рятувальники третю добу шукають дитину, яку віднесло в море
17:11  21 червня
Окупанти вдарили з РСЗВ по спальному мікрорайону Слов’янська, є поранені
UA | RU
UA | RU
21 червня 2026, 18:50

На знак солідарності з Україною: польський ексдепутат повернув державну нагороду

21 червня 2026, 18:50
Читайте также на русском языке
Фото: Piotr Fogler
Читайте также
на русском языке

Колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер повернув президенту Польщі свій "Золотий Хрест Заслуги" на знак протесту проти рішення щодо позбавлення нагороди президента України Володимира Зеленського

Про це політик повідомив у фейсбуці, передає RegioNews.

"Символічно я повертаю свою нагороду цьому президентові на знак протесту проти безглуздого рішення про позбавлення ордена президента України, України, яка бореться! Це не жест на адресу того президента, який вручав мені цю нагороду, бо я поважаю його, а на адресу нинішнього мешканця Бельведера, який дедалі більше знущається з Польщі та з нас усіх!", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА.

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу Президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

Також від польського ордена Білого Орла відмовилися всі президенти України, які були ним нагороджені.

Володимир Зеленський 20 червня відправив орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.

Окрім того, посол України в Чеській Республіці Василь Зварич відмовився від польського ордена "Командорський хрест із зіркою "За заслуги".

Водночас глава польського уряду Дональд Туск зазначив, що продовження активної участі політиків в Україні і Польщі у конфлікті між обома країнами є "стратегічною помилкою", від якої програють усі.

Читайте також: Чому Україні та Польщі не варто воювати орденами

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна депутат Польща нагорода
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
У Харкові чоловік опинився за ґратами за знущання над співмешканкою
21 червня 2026, 18:54
На Львівщині потяг насмерть збив 19-річного хлопця
21 червня 2026, 18:10
На Одещині рятувальники третю добу шукають дитину, яку віднесло в море
21 червня 2026, 17:42
Окупанти вдарили з РСЗВ по спальному мікрорайону Слов’янська, є поранені
21 червня 2026, 17:11
У Києві відбувся ювілейний "Марш рівності"
21 червня 2026, 16:47
Ворог атакував дроном автозаправку у Запоріжжі: є поранені
21 червня 2026, 16:19
Ворог атакував Салтівку: дрон влучив на парковку біля торговельного центру
21 червня 2026, 15:43
На Дніпропетровщині за добу одна загибла, 18 поранених, серед яких поліцейські
21 червня 2026, 15:20
На Черкащині п’яний чоловік підірвав гранату на власному подвір’ї
21 червня 2026, 14:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Віктор Ягун
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »