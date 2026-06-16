12:36  16 июня
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан впервые стала мамой
12:23  16 июня
В Черниговской области автомобиль влетел в столб: на месте погибла пассажирка
08:39  16 июня
"Для меня это честь": Усик рассказал о личном разговоре с Трампом
UA | RU
UA | RU
16 июня 2026, 14:54

Встреча Зеленского и Трампа на G7: о чем говорили

16 июня 2026, 14:54
Читайте також українською мовою
Фото: Faсebook/Владимир Зеленский
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом и другими лидерами G7 обсуждали вопросы поддержки Украины, усиления ПВО и санкционного давления на Россию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского журналистам, передает RegioNews.

По его словам, участники саммита подтвердили поддержку Украины и осудили российские удары по гражданской инфраструктуре. Он отметил, что лидеры стран "Группы семи" не видят готовности России к завершению войны.

"Все считают, что нужно останавливать войну. Но не видят желания со стороны России. Путин не хочет заканчивать войну, его нужно заставить", – сказал президент.

Зеленский добавил, что партнеры поддерживают ужесточение санкций против России, в частности, в отношении так называемого "теневого флота".

Отдельно он сообщил, что во время разговора с Дональдом Трампом обсуждали укрепление украинской противовоздушной обороны. По его словам, все страны G7 готовы помогать Украине в этом направлении.

"Мы говорили о том, что нужно Украине. ПВО, все признают, все будут помогать. Абсолютно вся СИМКА будет работать над тем, чтобы усилить нашу защиту", – отметил Зеленский.

Также стороны будут работать над возможностью получения Украиной лицензий на производство антибаллистических систем и ракет.

На саммите обсудили и подготовку к отопительному сезону. Зеленский представил партнерам "зимний пакет" поддержки, предусматривающий помощь энергетическому сектору, поставку топлива и защиту критической инфраструктуры. Поддержку в этом вопросе, по его словам, оказали Канада, Япония, Германия и другие страны.

Кроме того, Франция поможет с восстановлением защитного саркофага на Чернобыльской АЭС, а Швейцария присоединится к восстановлению объектов Киево-Печерской лавры, поврежденных в результате российских атак.

Зеленский также отметил, что участники G7 поддерживают евроинтеграцию Украины и считают открытие переговорных кластеров справедливым шагом на пути членства в ЕС.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в кулуарах саммита G7 во Франции.

Немецкое издание Die Welt отмечало, что США при президентстве Трампа фактически перевели основное бремя поддержки Украины на европейские государства, оставив за собой роль главного посредника в потенциальных мирных переговорах.

Тем временем король Чарльз III в Конгрессе США призвал к "непреклонной решимости" в поддержке Украины.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ США Зеленский Владимир G7 поддержка Трамп переговоры про мир
Трамп после встречи с Зеленским в кулуарах саммита G7: "Россия должна заключить соглашение"
16 июня 2026, 13:45
Все новости »
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
Наехал на взрывчатку: в Харьковской области в Золочевской общине авто взлетело в воздух
16 июня 2026, 16:50
На Харьковщине полиция разоблачила мошенника, присвоившего чужой телефон
16 июня 2026, 16:45
Полиция разоблачила коррупционный дуэт из руководства ОТГ в Киевской области
16 июня 2026, 15:59
В Киеве "чиновник" вымышленного комитета за тысячи долларов "отмазывал" от армии
16 июня 2026, 15:40
Усложнен выезд из Киева: ДТП на Бориспольском шоссе вызвало пробки
16 июня 2026, 15:35
Российские войска ударили по многоэтажке в Краматорске: есть раненые
16 июня 2026, 14:38
4 тысячи долларов за "путешествие": в Закарпатье дельцы продавали "билеты" для уклонистов
16 июня 2026, 14:25
В Киеве разыскивают 17-летнюю девушку из Житомирщины, которая поехала на экзамены и пропала
16 июня 2026, 14:12
Трамп после встречи с Зеленским в кулуарах саммита G7: "Россия должна заключить соглашение"
16 июня 2026, 13:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Валерий Пекар
Все блоги »