Встреча Зеленского и Трампа на G7: о чем говорили

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом и другими лидерами G7 обсуждали вопросы поддержки Украины, усиления ПВО и санкционного давления на Россию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского журналистам, передает RegioNews.

По его словам, участники саммита подтвердили поддержку Украины и осудили российские удары по гражданской инфраструктуре. Он отметил, что лидеры стран "Группы семи" не видят готовности России к завершению войны.

"Все считают, что нужно останавливать войну. Но не видят желания со стороны России. Путин не хочет заканчивать войну, его нужно заставить", – сказал президент.

Зеленский добавил, что партнеры поддерживают ужесточение санкций против России, в частности, в отношении так называемого "теневого флота".

Отдельно он сообщил, что во время разговора с Дональдом Трампом обсуждали укрепление украинской противовоздушной обороны. По его словам, все страны G7 готовы помогать Украине в этом направлении.

"Мы говорили о том, что нужно Украине. ПВО, все признают, все будут помогать. Абсолютно вся СИМКА будет работать над тем, чтобы усилить нашу защиту", – отметил Зеленский.

Также стороны будут работать над возможностью получения Украиной лицензий на производство антибаллистических систем и ракет.

На саммите обсудили и подготовку к отопительному сезону. Зеленский представил партнерам "зимний пакет" поддержки, предусматривающий помощь энергетическому сектору, поставку топлива и защиту критической инфраструктуры. Поддержку в этом вопросе, по его словам, оказали Канада, Япония, Германия и другие страны.

Кроме того, Франция поможет с восстановлением защитного саркофага на Чернобыльской АЭС, а Швейцария присоединится к восстановлению объектов Киево-Печерской лавры, поврежденных в результате российских атак.

Зеленский также отметил, что участники G7 поддерживают евроинтеграцию Украины и считают открытие переговорных кластеров справедливым шагом на пути членства в ЕС.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в кулуарах саммита G7 во Франции.

Немецкое издание Die Welt отмечало, что США при президентстве Трампа фактически перевели основное бремя поддержки Украины на европейские государства, оставив за собой роль главного посредника в потенциальных мирных переговорах.

Тем временем король Чарльз III в Конгрессе США призвал к "непреклонной решимости" в поддержке Украины.

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