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16 червня 2026, 14:54

Зустріч Зеленського і Трампа на G7: про що говорили

16 червня 2026, 14:54
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Фото: Faсebook/Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом та іншими лідерами G7 обговорювали питання підтримки України, посилення ППО та санкційного тиску на Росію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського журналістам, передає RegioNews.

За його словами Зеленського, учасники саміту підтвердили підтримку України та засудили російські удари по цивільній інфраструктурі. Він зазначив, що лідери країн "Групи семи" не бачать готовності Росії до завершення війни.

"Всі вважають, що потрібно зупиняти війну. Але не бачать бажання з боку Росії. Путін не хоче закінчувати війну, його потрібно змусити", – сказав президент.

Зеленський додав, що партнери підтримують посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо так званого "тіньового флоту".

Окремо він повідомив, що під час розмови з Дональдом Трампом обговорювали зміцнення української протиповітряної оборони. За його словами, всі країни G7 готові допомагати Україні у цьому напрямку.

"Ми говорили про те, що потрібно Україні. ППО, всі визнають, всі будуть допомагати. Абсолютно вся СІМКа буде працювати над тим, щоб посилити наш захист", – зазначив Зеленський.

Також сторони працюватимуть над можливістю отримання Україною ліцензій на виробництво антибалістичних систем і ракет.

На саміті обговорили й підготовку до опалювального сезону. Зеленський представив партнерам "зимовий пакет" підтримки, який передбачає допомогу енергетичному сектору, постачання пального та захист критичної інфраструктури. Підтримку в цьому питанні, за його словами, висловили Канада, Японія, Німеччина та інші країни.

Крім того, Франція допоможе з відновленням захисного саркофага на Чорнобильській АЕС, а Швейцарія долучиться до відновлення об’єктів Києво-Печерської лаври, пошкоджених внаслідок російських атак.

Зеленський також зазначив, що учасники G7 підтримують євроінтеграцію України та вважають відкриття переговорних кластерів справедливим кроком на шляху до членства в ЄС.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що провів зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським у кулуарах саміту G7 у Франції.

Німецьке видання Die Welt зазначало, що США за президентства Трампа фактично переклали основний тягар підтримки України на європейські держави, залишивши за собою роль головного посередника у потенційних мирних переговорах.

Тим часом, король Чарльз III у Конгресі США закликав до "непохитної рішучості" у підтримці України.

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Україна РФ США Зеленський Володимир G7 підтримка Трамп переговори про мир
Трамп після зустрічі із Зеленським у кулуарах саміту G7: "Росія повинна укласти угоду"
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