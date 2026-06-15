Год после убийства Портнова: появились новые детали дела

Фото: соцсети

Почти год прошел с момента одного из самых резонансных убийств украинского эксполитика и юриста Андрея Портнова, которое произошло за границей

Об этом пишет "Украинская правда", передает RegioNews.

По данным издания в правоохранительных органах, следствие в Испании и Украине еще не установило заказчика преступления, однако расследование продолжается и появляются новые детали.

Задержание подозреваемых в Европе

В Германии задержан один из главных подозреваемых по делу – Александр Азизов, которого следствие считает возможным исполнителем или ключевым участником преступления. Его брат также фигурирует в материалах расследования и имеет значение для следствия.

По данным правоохранителей, установление личности Азизова и его брата позволило отследить их маршруты передвижения, телефонные контакты и частично восстановить хронологию событий, предшествующих убийству.

Также известно, что у обоих братьев есть не только украинские, но и российские паспорта, что может указывать на возможный международный след по делу.

События в Испании и день убийства

По данным правоохранителей, один из братьев прибыл в Испанию 18 мая 2025 и находился там до дня преступления. Убийство Андрея Портнова произошло утром 21 мая у американской школы в пригороде Мадрида, где учились политические дети.

Следствие установило, что в тот же день один из подозреваемых покинул территорию Испании уже через несколько часов после преступления. В дальнейшем его маршрут пролегал через Францию в Германию, а затем в другие страны, среди которых Турция и Россия.

По данным источников, мобильные данные позволили частично отследить перемещение подозреваемых в разные периоды после преступления.

По информации следствия, еще до убийства подозреваемые могли совершать поездки в Испанию с целью наблюдения за Портновым. Отдельные показания указывают на использование камер наблюдения и фиксацию мест нахождения.

Правоохранители также проверяют данные о возможном использовании автомобильного транспорта во время перемещений между Германией и Испанией.

Расследование и возможные мотивы

Следствие продолжает проверять различные версии мотивов преступления, включая профессиональную деятельность Портнова, его контакты в бизнес-политических кругах, а также возможные личные конфликты.

Отдельно проверяются версии относительно возможной слежки за политиком еще до приезда в Украину весной 2025 года.

Контекст и возможные связи

В рамках расследования также анализируются контакты подозреваемых с разными лицами в Украине и за рубежом. Следствие изучает их возможные связи с криминальными и бизнес-средами.

Источники сообщают, что среди контактов фигурантов была жительница Одессы, которая предоставила следствию показания совместных поездок в Испанию и обстоятельств использования технического оборудования.

Международное сотрудничество

Украинские и испанские правоохранители продолжают координацию расследования. Обсуждается создание совместной международной следственной группы (JIT), а также вопрос экстрадиции задержанных лиц.

На сегодняшний день ключевой задачей следствия остается установление заказчиков убийства и полная реконструкция событий.

Напомним, утром 21 мая 2025 года стало известно, что бывшего советника беглого президента Януковича застрелили в Испании. Андрей Портнов находился под санкциями США с декабря 2021 года.

Подозреваемым в убийстве является гражданин Украины Александр Азизов, уроженец Донбасса. По версии следствия, убийство он совершил вместе с братом Вилли Азизовым, который сейчас скрывается на территории России.

Ранее также сообщалось, что заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров пытался получить доступ к телефонам убитого в Мадриде бывшего советника Януковича Андрея Портнова.

Журналисты "Схем" проанализировали архивные документы Высшего совета правосудия Верховной рады за период президентства Виктора Януковича. В результате нашлись данные о судьях, в карьерах которых сыграл свою роль Андрей Портнов.