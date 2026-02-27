Фото: KOP.NET.UA

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники, передает RegioNews.

По версии следствия, убийство он совершил вместе с братом Вили Азизовым, который, по данным издания, скрывается на территории России. Оба были вооружены огнестрельным оружием.

Братья неоднократно фигурировали по уголовным делам в Украине:

В 2007 году Александр был подсудим за изготовление и ношение огнестрельного оружия, но приговора не получил.

В 2021 году он был задержан за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Вместе с братом в 2007 году осуждены за незаконную добычу угля в так называемых "копанках".

По меньшей мере, с 2020 года Александр Азизов, вероятно, постоянно проживал в Ростове-на-Дону, но регулярно бывал и в Украине. В 2021 году в Харькове он обновил загранпаспорт.

В июне 2024 г. он был осужден в России за незаконное выращивание наркотических растений и с октября 2024 г. находится в розыске МВД РФ.

Известно, что дочь Александра Азизова проживает на временно оккупированной территории ЛНР и является активной участницей сообщества Волонтеры-медики ЛНР.

27 октября 2023 года Вили Азизов выехал из Украины автобусом через границу с Польшей и также мог находиться с поличным с оружием.

Как известно, на днях немецкие правоохранители задержали подозреваемого в убийстве замглавы администрации Януковича Андрея Портнова.

Напомним, утром 21 мая стало известно, что бывшего советника беглого президента Януковича застрелили в Испании. Портнов был под санкциями США с декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров пытался получить доступ к телефонам убитого в Мадриде бывшего советника Януковича Андрея Портнова.

Журналисты "Схем" проанализировали архивные документы Высшего совета правосудия Верховной рады за период президентства Виктора Януковича. В результате нашлись данные о судьях, в карьерах которых сыграл свою роль Андрей Портнов.

