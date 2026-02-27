СМИ назвали подозреваемого в убийстве Андрея Портнова
Подозреваемым в убийстве бывшего заместителя руководителя администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова является гражданин Украины Александр Азизов, уроженец Донбасса
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники, передает RegioNews.
По версии следствия, убийство он совершил вместе с братом Вили Азизовым, который, по данным издания, скрывается на территории России. Оба были вооружены огнестрельным оружием.
Братья неоднократно фигурировали по уголовным делам в Украине:
- В 2007 году Александр был подсудим за изготовление и ношение огнестрельного оружия, но приговора не получил.
- В 2021 году он был задержан за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
- Вместе с братом в 2007 году осуждены за незаконную добычу угля в так называемых "копанках".
По меньшей мере, с 2020 года Александр Азизов, вероятно, постоянно проживал в Ростове-на-Дону, но регулярно бывал и в Украине. В 2021 году в Харькове он обновил загранпаспорт.
В июне 2024 г. он был осужден в России за незаконное выращивание наркотических растений и с октября 2024 г. находится в розыске МВД РФ.
Известно, что дочь Александра Азизова проживает на временно оккупированной территории ЛНР и является активной участницей сообщества Волонтеры-медики ЛНР.
27 октября 2023 года Вили Азизов выехал из Украины автобусом через границу с Польшей и также мог находиться с поличным с оружием.
Как известно, на днях немецкие правоохранители задержали подозреваемого в убийстве замглавы администрации Януковича Андрея Портнова.
Напомним, утром 21 мая стало известно, что бывшего советника беглого президента Януковича застрелили в Испании. Портнов был под санкциями США с декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров пытался получить доступ к телефонам убитого в Мадриде бывшего советника Януковича Андрея Портнова.
Журналисты "Схем" проанализировали архивные документы Высшего совета правосудия Верховной рады за период президентства Виктора Януковича. В результате нашлись данные о судьях, в карьерах которых сыграл свою роль Андрей Портнов.
