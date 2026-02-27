12:49  27 февраля
Насиловал племянницу и снимал это на видео: в Одессе будут судить 41-летнего мужчину
10:58  27 февраля
Не дожил 9 дней до двухлетия: в Полтаве будут судить мать погибшего мальчика
08:37  27 февраля
День рождения с салютом: в Ровно будут судить мужчину за хулиганство
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2026, 11:49

СМИ назвали подозреваемого в убийстве Андрея Портнова

27 февраля 2026, 11:49
Читайте також українською мовою
Фото: KOP.NET.UA
Читайте також
українською мовою

Подозреваемым в убийстве бывшего заместителя руководителя администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова является гражданин Украины Александр Азизов, уроженец Донбасса

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники, передает RegioNews.

По версии следствия, убийство он совершил вместе с братом Вили Азизовым, который, по данным издания, скрывается на территории России. Оба были вооружены огнестрельным оружием.

Братья неоднократно фигурировали по уголовным делам в Украине:

  • В 2007 году Александр был подсудим за изготовление и ношение огнестрельного оружия, но приговора не получил.
  • В 2021 году он был задержан за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
  • Вместе с братом в 2007 году осуждены за незаконную добычу угля в так называемых "копанках".
Скриншот с видео

По меньшей мере, с 2020 года Александр Азизов, вероятно, постоянно проживал в Ростове-на-Дону, но регулярно бывал и в Украине. В 2021 году в Харькове он обновил загранпаспорт.

В июне 2024 г. он был осужден в России за незаконное выращивание наркотических растений и с октября 2024 г. находится в розыске МВД РФ.

Известно, что дочь Александра Азизова проживает на временно оккупированной территории ЛНР и является активной участницей сообщества Волонтеры-медики ЛНР.

27 октября 2023 года Вили Азизов выехал из Украины автобусом через границу с Польшей и также мог находиться с поличным с оружием.

Как известно, на днях немецкие правоохранители задержали подозреваемого в убийстве замглавы администрации Януковича Андрея Портнова.

Напомним, утром 21 мая стало известно, что бывшего советника беглого президента Януковича застрелили в Испании. Портнов был под санкциями США с декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров пытался получить доступ к телефонам убитого в Мадриде бывшего советника Януковича Андрея Портнова.

Журналисты "Схем" проанализировали архивные документы Высшего совета правосудия Верховной рады за период президентства Виктора Януковича. В результате нашлись данные о судьях, в карьерах которых сыграл свою роль Андрей Портнов.

Читайте также: Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина убийство Испания Андрей Портнов подозреваемый Мадрид
На Бали найдены человеческие останки: полиция проверяет связь с пропавшим украинцем Комаровым
27 февраля 2026, 11:12
В Германии задержали подозреваемого в убийстве топ-чиновника времен Януковича
25 февраля 2026, 19:59
Все новости »
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
С лестницей до границы: на Буковине задержали организаторов "трансфера" в Молдову
27 февраля 2026, 14:25
В Сумской общине российский дрон попал в школу
27 февраля 2026, 14:07
Под марками мировых брендов: в Киеве ликвидировали масштабное производство поддельного алкоголя
27 февраля 2026, 13:52
Стрельба в Киеве: патрульные применили оружие для остановки беглого водителя
27 февраля 2026, 13:38
В спальнике за $15 тысяч: на Закарпатье задержали водителя фуры, перевозившего уклонистов
27 февраля 2026, 13:26
Подбрасывали взрывчатку и требовали деньги: суд рассмотрит дело херсонских правоохранителей
27 февраля 2026, 13:16
"Нагрели" миллионы на электричестве для школ: в Харьковской области будут судить чиновника
27 февраля 2026, 13:15
Насиловал племянницу и снимал это на видео: в Одессе будут судить 41-летнего мужчину
27 февраля 2026, 12:49
В Чернигове двое военных осудили за взрыв гранаты на ярмарке, где пострадали дети
27 февраля 2026, 12:46
Из-за обстрелов РФ по энергообъектам есть обесточивания в 6 областях – Минэнерго
27 февраля 2026, 12:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »