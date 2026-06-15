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15 червня 2026, 13:23

Рік після вбивства Портнова: з'явилися нові деталі справи

15 червня 2026, 13:23
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Фото: соцмережі
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Майже рік минув від моменту одного з найрезонансніших убивств українського експолітика та юриста Андрія Портнова, що сталося за кордоном

Про це пише "Українська правда", передає RegioNews.

За даними видання у правоохоронних органах, слідство в Іспанії та Україні досі не встановило замовника злочину, однак розслідування продовжується і з'являються нові деталі.

Затримання підозрюваних у Європі

В Німеччині затримали одного з головних підозрюваних у справі – Олександра Азізова, якого слідство вважає можливим виконавцем або ключовим учасником злочину. Його брат також фігурує у матеріалах розслідування і має значення для слідства.

За даними правоохоронців, встановлення особи Азізова та його брата дозволило відстежити їхні маршрути пересування, телефонні контакти та частково відновити хронологію подій, що передували вбивству.

Також відомо, що обидва брати мають не лише українські, а й російські паспорти, що може вказувати на можливий міжнародний слід у справі.

Події в Іспанії та день убивства

За даними правоохоронців, один із братів прибув до Іспанії 18 травня 2025 року та перебував там до дня злочину. Вбивство Андрія Портнова сталося вранці 21 травня біля американської школи в передмісті Мадрида, де навчалися діти політика.

Слідство встановило, що того ж дня один із підозрюваних залишив територію Іспанії вже через кілька годин після злочину. Надалі його маршрут пролягав через Францію до Німеччини, а згодом – до інших країн, серед яких Туреччина та Росія.

За даними джерел, мобільні дані дозволили частково відстежити переміщення підозрюваних у різні періоди після злочину.

За інформацією слідства, ще до вбивства підозрювані могли здійснювати поїздки до Іспанії з метою спостереження за Портновим. Окремі свідчення вказують на використання камер спостереження та фіксацію місць перебування.

Правоохоронці також перевіряють дані про можливе використання автомобільного транспорту під час переміщень між Німеччиною та Іспанією.

Розслідування та можливі мотиви

Слідство продовжує перевіряти різні версії мотивів злочину, включно з професійною діяльністю Портнова, його контактами в бізнесових та політичних колах, а також можливими особистими конфліктами.

Окремо перевіряються версії щодо можливого стеження за політиком ще до його приїзду до України навесні 2025 року.

Контекст і можливі зв’язки

У межах розслідування також аналізуються контакти підозрюваних із різними особами в Україні та за кордоном. Слідство вивчає їхні можливі зв’язки з кримінальними та бізнесовими середовищами.

Джерела повідомляють, що серед контактів фігурантів була жителька Одеси, яка надала слідству свідчення щодо спільних поїздок до Іспанії та обставин використання технічного обладнання.

Міжнародна співпраця

Українські та іспанські правоохоронці продовжують координацію розслідування. Обговорюється створення спільної міжнародної слідчої групи (JIT), а також питання екстрадиції затриманих осіб.

Станом на зараз ключовим завданням слідства залишається встановлення замовників убивства та повна реконструкція подій.

Нагадаємо, зранку 21 травня 2025 року стало відомо, що колишнього радника президента-втікача Януковича застрелили в Іспанії. Андрій Портнов перебував під санкціями США з грудня 2021 року.

Підозрюваним у вбивстві є громадянин України Олександр Азізов, уродженець Донеччини. За версією слідства, убивство він скоїв разом із братом Вілі Азізовим, який наразі переховується на території Росії.

Раніше також повідомлялося, що заступник Керівника Офісу Президента України Олег Татаров намагався отримати доступ до телефонів вбитого в Мадриді колишнього радника Януковича Андрія Портнова.

Журналісти "Схем" проаналізували архівні документи Вищої ради правосуддя Верховної ради за період президентства Віктора Януковича. У результаті знайшлись дані про суддів, в кар'єрах яких зіграв свою роль Андрій Портнов.

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Андрій Портнов Мадрид Іспанія убивство розслідування слідство
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