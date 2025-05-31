Заместитель ОП Татаров пытался получить доступ к телефонам Портнова, убитого в Испании

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом пишет Цензор.НЕТ, передает RegioNews.

Однако испанские правоохранители отказали в доступе к телефону бывшего замглавы администрации Виктора Януковича. Кроме того, Испания все еще отказывает в передаче тела Портнова Украине.

По данным СМИ, также испанские правоохранители отказались создавать инициированную украинской стороной совместную рабочую группу по расследованию убийства Портнова.

Напомним, утром 21 мая стало известно, что бывшего советника беглого президента Януковича застрелили в Испании. Портнов был под санкциями США с декабря 2021 года. Он входит в список лиц по так называемому "акту Магнитского". В этот список попадают чиновники, причастные к нарушению прав человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова