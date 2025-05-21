В Мадриде застрелили бывшего советника Януковича

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В среду утром, 21 мая, в испанском Мадриде был застрелен бывший украинский политик Андрей Портнов

Об этом сообщает агентство Reuters, а также подтверждают источники "Украинской правды", передает RegioNews.

По информации агентства, инцидент произошел вблизи американской школы в районе Посуэло — одном из самых богатых пригородов Мадрида. Неизвестный стрелок или несколько человек открыли огонь по мужчине у ворот учебного заведения.

Полиция получила сообщение о стрельбе в 9:15 утра по местному времени. Правоохранители официально не разглашают личность погибшего, однако источники УП подтверждают, что речь идет именно об Андрее Портнове.

Испанская радиостанция Cadena SER отмечает, что на момент нападения мужчина вел детей в школу. Сам Портнов, по неподтвержденным данным, в последнее время жил в Испании.

Обстоятельства убийства расследует испанская полиция. Мотивы нападения пока неизвестны.

Справка: Андрей Портнов – бывший заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича. После Революции Достоинства он уехал из Украины.

Против него был открыт ряд дел, однако большинство из них были впоследствии закрыты.

В последние годы Портнов вел активную юридическую и медийную деятельность, в частности, публично критикуя украинские власти.