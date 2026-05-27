Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский впервые с февраля 2022 провел встречи с представителями оппозиционных фракций и депутатских групп Верховной Рады

Об этом RegioNews сообщили народные депутаты и источники в парламенте.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, список парламентариев, с которыми встречался президент, был таким:

Олег Кулинич, группа "Доверие";

Юрий Бойко, группа "Платформа за жизнь и мир";

Антонина Славицкая, группа "Восстановление Украины";

Игорь Палица, группа "За будущее";

Юлия Тимошенко, фракция "Батькивщина";

Дмитрий Разумков, межфракционное объединение "Умная политика"

Александра Устинова, фракция "Голос";

Петр Порошенко, фракция "Евросолидарность"

"Такой формат встреч – это впервые за 7 лет президентства Зеленского", – добавил Гончаренко.

По данным источников "РБК-Украина", глава государства проводил отдельные встречи с каждым руководителем фракции или депутатской группы. Переговоры продолжались примерно с полудня до вечера.

Глава фракции "Голос" Александра Устинова сообщила в комментарии Суспильному, что во время встречи присутствовали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава Офиса Президента Кирилл Буданов.

По словам Устиновой, она подняла вопросы мобилизации, ротаций военных, демобилизации и законопроектов, ожидающих подпись президента. Устинова также отметила, что одной из причин встреч стала нестабильная ситуация в парламенте и недостаток голосов для принятия важных законов, в частности, необходимых для сотрудничества с МВФ и ЕС.

В то же время, по словам депутата, президент не призвал поддерживать конкретные законопроекты, а подчеркивал необходимость единства парламента. Она предположила, что подобные встречи могут оказаться регулярными.

О договоренности по дальнейшему постоянному диалогу заявил и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. По его словам, в условиях войны парламент и власть должны действовать совместно для преодоления стоящих перед страной вызовов.

В пресс-службе Юрий Бойко также подтвердили факт встречи. Там отметили, что во время разговора речь шла о работе парламента, обороне государства и возможности завершения войны.

По информации источников, организацией встреч занимался руководитель ОП Кирилл Буданов, предварительно проводивший консультации с парламентскими лидерами по ключевым вопросам и повестке дня.

Напомним, вечером 25 мая Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа". По словам нардепа Ярослава Железняка, на ней присутствовало около 170 депутатов, а длилась она почти два часа. Общее впечатление участников, как утверждает Железняк, встреча была "теплой", без конфликтов и критики, однако ее содержание осталось непонятным.