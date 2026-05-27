Фото: ОВА

Всего за сутки оккупационные войска нанесли 616 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Россияне ракетой ударили по Запорожью. В результате атаки пострадали 15 человек.

Войска рф совершили 18 авиаударов по Запорожью, Орехову, Преображенке, Малой Токмачке и еще более 10 прифронтовых селах.

Также регион массированно атаковали 392 беспилотника разной модификации (преимущественно FPV) – под ударом оказались Запорожье, Гуляйполе, Степногорск и еще более 20 населенных пунктов области.

Кроме того, оккупанты нанесли 205 артиллерийских ударов по линии фронта и близлежащих громадах, в том числе по Приморскому, Новоданиловке, Железнодорожному и Щербакам.

Правоохранители получили 89 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, домов, автомобилей и хозяйственных сооружений.

Напомним, в Николаеве в результате атаки российских беспилотников 26 мая были повреждены административное здание и два многоэтажных дома.