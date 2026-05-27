01:35  27 мая
Ведущая Маша Ефросинина призналась, почему не работает на телевидении
00:35  27 мая
Актриса Елена Кравец пережила два выкидыша
19:45  26 мая
Записал прощальное видео: в Киевской области 11-летний мальчик прыгнул со строительного крана
UA | RU
UA | RU
27 мая 2026, 07:32

Враг за сутки нанес более 600 ударов по Запорожской области: пострадали 15 человек

27 мая 2026, 07:32
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Всего за сутки оккупационные войска нанесли 616 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Россияне ракетой ударили по Запорожью. В результате атаки пострадали 15 человек.

Войска рф совершили 18 авиаударов по Запорожью, Орехову, Преображенке, Малой Токмачке и еще более 10 прифронтовых селах.

Также регион массированно атаковали 392 беспилотника разной модификации (преимущественно FPV) – под ударом оказались Запорожье, Гуляйполе, Степногорск и еще более 20 населенных пунктов области.

Кроме того, оккупанты нанесли 205 артиллерийских ударов по линии фронта и близлежащих громадах, в том числе по Приморскому, Новоданиловке, Железнодорожному и Щербакам.

Правоохранители получили 89 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, домов, автомобилей и хозяйственных сооружений.

Напомним, в Николаеве в результате атаки российских беспилотников 26 мая были повреждены административное здание и два многоэтажных дома.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожская область война обстрелы последствия повреждения пострадавшие
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
$4 тысячи за "решение вопросов": на Киевщине будут судить офицера ТЦК
27 мая 2026, 08:37
Спор за землю: на Сумщине мужчина угрожал соседу гранатой
27 мая 2026, 08:24
На водоемах Украины с начала года уже погибли 49 человек
27 мая 2026, 08:05
В Днепре будут судить владелицу собаки, из-за которой 13-летняя девочка потеряла ногу
27 мая 2026, 07:59
В Херсонской области из-за обстрелов один человек погиб, 17 – ранены
27 мая 2026, 07:58
Россияне атаковали два района Днепропетровщины: шестеро пострадавших
27 мая 2026, 07:45
Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций: о чем говорили
27 мая 2026, 07:39
Россияне массированно атаковали Чернигов: повреждено предприятие
27 мая 2026, 07:20
Вражеские удары по Сумщине: ранен полицейский и женщина
27 мая 2026, 07:13
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Сергей Фурса
Валерий Чалый
Виктор Ягун
Все блоги »