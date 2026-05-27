Враг за сутки нанес более 600 ударов по Запорожской области: пострадали 15 человек
Всего за сутки оккупационные войска нанесли 616 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Россияне ракетой ударили по Запорожью. В результате атаки пострадали 15 человек.
Войска рф совершили 18 авиаударов по Запорожью, Орехову, Преображенке, Малой Токмачке и еще более 10 прифронтовых селах.
Также регион массированно атаковали 392 беспилотника разной модификации (преимущественно FPV) – под ударом оказались Запорожье, Гуляйполе, Степногорск и еще более 20 населенных пунктов области.
Кроме того, оккупанты нанесли 205 артиллерийских ударов по линии фронта и близлежащих громадах, в том числе по Приморскому, Новоданиловке, Железнодорожному и Щербакам.
Правоохранители получили 89 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, домов, автомобилей и хозяйственных сооружений.
Напомним, в Николаеве в результате атаки российских беспилотников 26 мая были повреждены административное здание и два многоэтажных дома.