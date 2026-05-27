В Херсонской области из-за обстрелов один человек погиб, 17 – ранены
За прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 35 населенных пунктов Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили пять многоэтажек и сем частных домов.
Также оккупанты повредили админздание, газопровод и частные автомобили.
Из-за российских обстрелов погиб один человек, еще 17 – получили ранения.
Напомним, в течение суток оккупационные войска нанесли 616 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области. В результате ракетной атаки в областном центре пострадали 15 человек.
