За прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 35 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили пять многоэтажек и сем частных домов.

Также оккупанты повредили админздание, газопровод и частные автомобили.

Из-за российских обстрелов погиб один человек, еще 17 – получили ранения.

Напомним, в течение суток оккупационные войска нанесли 616 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области. В результате ракетной атаки в областном центре пострадали 15 человек.