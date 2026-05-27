В полицию 23 мая поступило сообщение от очевидцы о том, что в Буче на строительстве с высоты упал ребенок

Полицейские выяснили, что два подростка проникли на территорию строительства. Один из них, 11-летний мальчик, залез на строительный кран и, предварительно, прыгнул вниз. От полученных травм ребенок погиб.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины с примечанием "самоубийство". Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, 11-летний мальчик говорил друзьям, что он хочет прыгнуть из строительного крана. Они пытались его отговорить. Перед трагедией мальчик прислал друзьям прощальное видео.