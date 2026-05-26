26 мая 2026, 12:35

"Абсолютно непонятно зачем": депутаты о встрече Зеленского со 170 "слугами"

Иллюстративное фото: "Детектор медиа"
Президент Владимир Зеленский 25 мая провел встречу с фракцией "Слуга народа", в которой также приняли участие руководство Верховной Рады, премьер-министр Юлия Свириденко и руководитель ОП Кирилл Буданов

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, на встрече присутствовало около 170 депутатов, а длилась она почти два часа. Общее впечатление участников, как утверждает Железняк, встреча была "теплой", без конфликтов и критики, однако ее содержание осталось непонятным.

"Все собеседники сошлись в двух оценках: это была теплая встреча без негатива, но совершенно непонятно, зачем все собрались. Это выглядело как неэффективная трата времени", – отметил он.

По словам депутата, во время встречи президент не обсуждал конкретные законопроекты или бюджетные вопросы, лишь вскользь упомянул инициативы, связанные с требованиями МВФ.

Также, как утверждает Железняк, Зеленский заявил о возможности завершения "горячей фазы войны" до ноября этого года, однако подобные прогнозы, по его словам, озвучиваются не в первый раз и не подтверждаются реальностью.

Отдельно президент отметил необходимость политического единства и предостерег от влияния политиков с низкими рейтингами, которые якобы "расшатывают монобольшинство".

Кадровые вопросы во время встречи не поднимались. Депутаты, по словам Железняка, задавали разные вопросы, однако темы коррупции, отдельных политических фигур и резонансных дел не поднимались.

"Никакого вопроса о "Династии", Ермаке, коррупции, Миндиче не было", – подчеркнул он.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, заявил что разговор с президентом был откровенным и касался войны, экономики и дипломатии.

"Украина нуждается в реальном движении к миру – не заморозка войны, а создание условий для сохранения жизней и усиление международной поддержки", – сказал Арахамия.

Как известно, во вторник, 26 мая, Зеленский планирует также встречи с другими парламентскими фракциями и группами.

