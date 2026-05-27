В Днепре будут судить владелицу собаки, из-за которой 13-летняя девочка потеряла ногу

В Днепре в суд направили обвинительный акт в отношении владелицы собаки, в результате нападения которой 13-летняя девочка потеряла ногу

Об этом сообщила Днепровская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, установлено, что обвиняемая 36-летняя владелица собаки не обеспечила надлежащего содержания животного на территории домовладения. Собака смогла беспрепятственно выйти за пределы двора на улицу.

Действия владелицы животного квалифицированы по ст. 128 Уголовного кодекса.

Материалы дела уже переданы на рассмотрение судьям.

Помимо уголовной ответственности и возможного ограничения свободы для подсудимой семья пострадавшей девочки имеет право требовать в судебном порядке полного возмещения немалых средств на длительное лечение, дальнейшую сложную реабилитацию и дорогостоящее протезирование ребенка.

Напомним, инцидент произошел 4 марта в одном из сел Днепровского района. Девочка возвращалась из школы, когда на нее напала собака. Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали, однако медикам пришлось ампутировать ей концовку.