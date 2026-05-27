27 мая 2026, 07:45

Россияне атаковали два района Днепропетровщины: шестеро пострадавших

27 мая 2026, 07:45
Фоо: ОВА
Ночью 27 мая русские войска почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область, применив беспилотники, артиллерию и авиабомбы. Под ударом оказались два района, получили ранения шесть человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине враг бил по Никополю, Красногригорьевской и Марганецкой громадах. Из-за обстрелов возник пожар, повреждены автомобили. Пострадали три человека: 58-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, а 17-летний парень и 62-летний мужчина будут лечиться амбулаторно.

На Синельниковщине под ударом были Покровская и Васильковская громады. Там поврежден частный дом и летняя кухня. Ранения также получили три человека: 47-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести, а 66-летней женщине и 67-летнему мужчине медики оказали помощь на месте.

Напомним, ночью 27 мая россияне массированно атаковали дронами Чернигов. Повреждено одно из предприятий города.

война обстрелы Днепропетровская область повреждения пострадавшие последствия
