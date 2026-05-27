Ведущая Маша Ефросинина призналась, почему не работает на телевидении

Фото из открытых источников

Ведущая Маша Ефросинина раньше работала на топовых каналах Украины. Сейчас она работает только на своем блоге у YouTube

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Маши Ефросининой, она давно не ведет проекты по телевидению и редко получает подобные предложения. Она объяснила, что это связано с ее возрастом. Об этом она узнала от знакомых, связанных с телевидением.

"Меня не берут на телевидение сегодня, потому что я знаю из некоторых источников, что для некоторых телеканалов я застараю", - говорит Ефросинина.

Она отметила, что многие считают, что у нее идеальная карьера, но на самом деле это не так.

"Вам кажется, глядя на мой перфектный инстаграмм, что у таких женщин, как я, все зашибься. Мой ютуб-канал не вырос за войну. За 4 года к нему добавилось несколько тысяч (подписчиков — ред.)", - говорит ведущая.

Напомним, ранее телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что основная ее прибыль во время войны – это рекламные интеграции и публичные выступления. В частности, люди покупают билеты на ее форумы и конгрессы, а за рубежом также приглашают выступать перед аудиторией украинских женщин.