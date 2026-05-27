27 травня 2026, 07:39

Зеленський зустрівся з керівниками парламентських фракцій: про що говорили

Фото: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський вперше з лютого 2022 року провів зустрічі з представниками опозиційних фракцій та депутатських груп Верховної Ради

Про це RegioNews повідомили народні депутати та джерела в парламенті.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, список парламентарів, з якими зустрічався президент був таким:

  • Олег Кулініч, група "Довіра";
  • Юрій Бойко, група "Платформа за життя та мир";
  • Антоніна Славицька, група "Відновлення України";
  • Ігор Палиця, група "За майбутнє";
  • Юлія Тимошенко, фракція "Батьківщина";
  • Дмитро Разумков, міжфракційне об'єднання "Розумна політика"
  • Олександра Устінова, фракція "Голос";
  • Петро Порошенко, фракція "Євросолідарність"

"Такий формат зустрічей – це вперше за 7 років президенства Зеленського", – додав Гончаренко.

За даними джерел "РБК-Україна", глава держави проводив окремі зустрічі з кожним керівником фракції чи депутатської групи. Перемовини тривали приблизно з полудня до вечора.

Голова фракції "Голос" Олександра Устінова повідомила у коментарі Суспільному, що під час зустрічі були присутні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та очільник Офісу Президента Кирило Буданов.

За словами Устінової, вона порушила питання мобілізації, ротацій військових, демобілізації та законопроєктів, які очікують на підпис президента. Устінова також зазначила, що однією з причин зустрічей стала нестабільна ситуація у парламенті та нестача голосів для ухвалення важливих законів, зокрема необхідних для співпраці з МВФ та ЄС.

Водночас, за словами депутатки, президент не закликав підтримувати конкретні законопроєкти, а наголошував на необхідності єдності парламенту. Вона припустила, що подібні зустрічі можуть стати регулярними.

Про домовленість щодо подальшого постійного діалогу заявив і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко. За його словами, в умовах війни парламент і влада мають діяти спільно для подолання викликів, які стоять перед країною.

У пресслужбі Юрій Бойко також підтвердили факт зустрічі. Там зазначили, що під час розмови йшлося про роботу парламенту, оборону держави та можливість завершення війни.

За інформацією джерел, організацією зустрічей займався керівник ОП Кирило Буданов, який попередньо проводив консультації з парламентськими лідерами щодо ключових питань та порядку денного.

Нагадаємо, ввечері 25 травня Зеленський провів зустріч із фракцією "Слуга народу". За словами нардепа Ярослава Железняка, на ній були присутні близько 170 депутатів, а тривала вона майже дві години. Загальне враження учасників, як стверджує Железняк, – зустріч була "теплою", без конфліктів і критики, однак її зміст залишився незрозумілим.

