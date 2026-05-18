Президент объявил о подготовке кадровых решений в государстве
Президент Владимир Зеленский заявил, что провел сегодня совещание, ключевой темой которого стали кадровые вопросы
Об этом он заявил во время вечернего обращения, передает RegioNews .
"Мы провели сегодня достаточно длительное, детальное совещание - чиновники, наши парламентарии - по кадровым вопросам, которые нуждаются в решении", - рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что сегодня нужно больше активной внутренней работы в государстве. Также, по его словам, есть вещи, которые нуждаются в замене и исправлении в дипломатическом корпусе.
"В ближайшие недели мы будем все это решать", - сказал президент.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский готовит отставку главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.
