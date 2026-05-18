18 мая 2026, 22:10

Президент объявил о подготовке кадровых решений в государстве

Фото: Офис Президента
Президент Владимир Зеленский заявил, что провел сегодня совещание, ключевой темой которого стали кадровые вопросы

Об этом он заявил во время вечернего обращения, передает RegioNews .

"Мы провели сегодня достаточно длительное, детальное совещание - чиновники, наши парламентарии - по кадровым вопросам, которые нуждаются в решении", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сегодня нужно больше активной внутренней работы в государстве. Также, по его словам, есть вещи, которые нуждаются в замене и исправлении в дипломатическом корпусе.

"В ближайшие недели мы будем все это решать", - сказал президент.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский готовит отставку главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

