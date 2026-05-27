На водоемах Украины с начала года уже погибли 49 человек

Фото: ГСЧС Черниговщины

В Украине с начала года на водоемах погибли 49 человек, среди которых трое детей

Об этом "Укринформу" сообщили в ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели отмечают, что только за минувшие сутки вода унесла жизни пятерых людей в разных регионах Украины.

В ГСЧС призывают граждан быть особенно осторожными с началом купального сезона:

соблюдать правила безопасности,

выбирать только разрешенные места для отдыха,

внимательно следить за детьми.

Напомним, в Черниговской области достали из реки тело мужчины, которого неделю искали. Тело мужчины подняли на поверхность и передали правоохранителям.

Ранее в Черкасской области в пруду нашли тело парня, которого также искали почти неделю.