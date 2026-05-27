В Киевской области завершили досудебное расследование в отношении офицера ТЦК и СП, подозреваемого в получении неправомерной выгоды. Обвинительный акт уже направили в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, в январе 2026 года к должностному лицу обратился военнообязанный, который находился в розыске и планировал официально трудоустроиться.

Офицер предложил за 4 тысячи долларов США "решить вопрос" с обновлением военно-учетных данных и организовать прохождение военно-врачебной комиссии без дальнейшего призыва.

За эти средства фигурант обещал:

оформить регистрацию места жительства,

помочь с документами через мобильное приложение,

обеспечить прохождение ВЛК без мобилизации,

снять статус "розыск".

Правоохранители разоблачили чиновника при получении денег. Его действия квалифицировали по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе расследования правоохранители также установили причастность еще одного работника ТЦК, который помогал реализовывать схему, в частности, способствовал оформлению регистрации места жительства.

Напомним, что работники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили и задержали штаб-сержанта одного из правоохранительных органов специального назначения во Львовской области. По данным следствия, военный за деньги помогал военнообязанным незаконно получать отсрочки от мобилизации.