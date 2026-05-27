Актриса Елена Кравец пережила два выкидыша

Известная украинская актриса Елена Кравец впервые откровенно рассказала о своем тяжелом периоде. Это произошло перед тем, как она родила близнецов

Когда старшей дочери Маше исполнилось десять лет, супруги очень захотели пополнение. Однако, к сожалению, рассказала Елена Кравец, произошел выкидыш. Это произошло, когда была восьмая неделя беременности.

После этого актриса не позволяла себе остановиться и прожить эту потерю. Она продолжила строить карьеру. Через полгода она снова забеременела и полностью освободила свой график. Она старалась сохранять абсолютное спокойствие и работать без надрыва.

Однако, к сожалению, история повторилась на том же термине. Елена Кравец признается, что горе ударило по ней с двойной силой.

"И когда уж я забеременела двойней, то Сергей сказал, что "Ну, ты видишь, те двое вернулись". Ну и мы так и решили, что эти две души вернулись. И когда родились двойняшки, просто все перевернулось с них на голову", - признается актриса.

