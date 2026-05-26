Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
Заявления об обстрелах Киева: как РФ подтверждает атаки на гражданских

Официальное заявление российского МИД о нанесении систематических ударов по Киеву не только полностью добивает устав ООН (фактически агрессор сам себе предоставляет индульгенцию на дальнейшие нарушения императивных норм международного права!!!), но одновременно является и прямым нарушением Женевских конвенций и Дополнительных протоколов к ним, составляющих основу международного гуманитарного
Удар по Киеву 24 мая. Фото: ГСЧС
Согласно этим международным соглашениям, защита гражданского населения регулируется следующими ключевыми правилами:

  • запрет нападений на гражданские объекты: в соответствии с Дополнительным протоколом I (ст. 51) гражданское население в целом и отдельные гражданские лица не должны быть объектом нападений. Удары должны наноситься исключительно по военным объектам;
  • запрет устрашения (террора): международное гуманитарное право прямо запрещает акты насилия или угрозы насилия, главная цель которых – посеять террор среди гражданского населения;
  • запрет неизбирательных ударов: даже если страна-агрессор заявляет о целях посредством военно-промышленного комплекса (ВПК), атаки баллистическими ракетами или дронами в густонаселенных городских районах квалифицируются как неизбирательные удары;
  • ответственность руководства: подобные действия квалифицируются как военные преступления. Лица, отдающие приказы о таких атаках, и анонсирующие их чиновники,лица должны нести за это персональную уголовную ответственность.

Вчерашний (24 мая, – ред.) массированный и комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву показывает: рашистский режим сознательно идет на убийства украинского гражданского населения. Даже сам себя документирует.

Они не остановятся. Заседание Совбеза ООН, очевидно, нужно созвать. Это – правильно…

В то же время, когда агрессор пренебрегает всеми нормами и правилами, пытаться остановить его, просто в очередной раз призывая его к выполнению этих норм – бесполезно.

В таком случае 100 баллистических ракет при сопровождении 1000 дронов по Москве гораздо эффективнее, чем все эти заседания импотентного Совбеза ООН!

