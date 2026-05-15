07:59  15 мая
Украина в финале Евровидения-2026 – кто еще прошел дальше
01:35  15 мая
Певица ONUKA рассказала, сколько тратит в месяц
00:35  15 мая
Продюсер группы Бумбокс во время массированной атаки сбил дрон
UA | RU
UA | RU
15 мая 2026, 08:45

Экспомощник Зеленского Шефир "переписал" имущество на жену после подозрений НАБУ нардепам

15 мая 2026, 08:45
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Экспомощник и давний соратник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир заключил договор о разделе имущества с супругой Ларисой Шефир, согласно которому значительная часть семейных активов перешла в ее собственность

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info, передает RegioNews.

По данным журналистов, соглашение было подписано в начале января 2026 года – вскоре после того, как НАБУ объявило подозрения группе народных депутатов по делу о так называемых "конвертах", связанных с вероятным подкупом за голосование в парламенте.

В рамках этого дела подозрение получил, в частности, народный депутат Юрий Кисель, которого в журналистских материалах связывают с влиятельными политическими кругами. В расследованиях также упоминается, что его фамилия фигурировала в обсуждениях Сергея Шефира по поводу возможных коррупционных схем.

Журналисты отмечают, что сразу после появления подозрений по делу Шефир и его жена заключили договор о разделе имущества, в результате чего большинство недвижимости формально перешли Ларисе Шефир. В Bihus.Info предполагают, что это могло быть способом обезопасить активы от возможных арестов.

Сам Сергей Шефир объяснил решение семейными обстоятельствами и ухудшением отношений в браке. Его жена от комментариев отказалась.

Также журналисты напоминают, что семья Шефиров в последние годы активно наращивала имущественные активы, в частности в Киеве и за рубежом, включая элитную недвижимость и земельные участки. Часть имущества оформлялась на членов семьи и связанных компаний.

Кто такой Сергей Шефир

Бывший чиновник, сценарист и продюсер, один из многолетних соратников Владимира Зеленского еще со времен "Квартала 95".

Сергей Шефир родился в 1964 году. Вместе с братом Борисом Шефиром участвовал в создании медиа-развлекательных проектов студии "Квартал 95", где работал как сценарист и продюсер.

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины в 2019 году Шефир вступил в должность первого помощника главы государства.

В сентябре 2021 года на него было совершено вооруженное нападение под Киевом, в результате которого он не пострадал.

30 марта 2024 года Зеленский своим указом уволил с должности первого помощника Сергея Шефира.

По данным "Украинской правды" в феврале 2026 года Шефир уехал за границу. В комментарии изданию он подтвердил эту информацию, отметив, что это связано с его личными делами и не имеет никакого отношения к расследованию НАБУ.

Читайте также:

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сергей Шефир имущество НАБУ подозрение народные депутаты расследование Bihus.Info
Дело Шурмы: НАБУ провело обыски у членов НКРЭКУ – СМИ
14 мая 2026, 15:50
ГБР сообщило о предъявлении подозрения Владимиру Омеляну в уклонении от службы
14 мая 2026, 15:21
Костюм за 250 тысяч: Ермак пришел в суд в "лакшери" образе
13 мая 2026, 22:10
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
За Ермака внесли еще 30 млн грн залога – журналисты называют Реброва
15 мая 2026, 10:24
Пограничник предстанет перед судом по ДТП в Полтаве, в котором погибла женщина
15 мая 2026, 10:13
Россияне атаковали Запорожье: попали в промышленный объект, есть пострадавшие
15 мая 2026, 09:58
$5 тыс. за "крышевание" бизнеса: на Прикарпатье задержали руководителя следственного отдела полиции
15 мая 2026, 09:53
Россияне ударили дроном по селу на Черниговщине: пострадали мать и ребенок
15 мая 2026, 09:47
Российские удары по Харьковщине: 39 пострадавших, среди них – 9 детей
15 мая 2026, 09:40
Россияне атаковали Украину 6 ракетами и 141 дроном: есть попадания на шести локациях
15 мая 2026, 09:34
На Буковине остановили контрабанду электрокаров: стоимость авто существенно занизили
15 мая 2026, 09:26
Скандал в Ужгородском ТЦК: обыски у руководства и трех фигурантов
15 мая 2026, 09:10
Россияне атаковали пригородный поезд на Запорожье: есть раненые среди пассажиров
15 мая 2026, 08:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Татьяна Николаенко
Николай Княжицкий
Валерий Пекар
Все блоги »