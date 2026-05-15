Экспомощник Зеленского Шефир "переписал" имущество на жену после подозрений НАБУ нардепам

Экспомощник и давний соратник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир заключил договор о разделе имущества с супругой Ларисой Шефир, согласно которому значительная часть семейных активов перешла в ее собственность

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info, передает RegioNews.

По данным журналистов, соглашение было подписано в начале января 2026 года – вскоре после того, как НАБУ объявило подозрения группе народных депутатов по делу о так называемых "конвертах", связанных с вероятным подкупом за голосование в парламенте.

В рамках этого дела подозрение получил, в частности, народный депутат Юрий Кисель, которого в журналистских материалах связывают с влиятельными политическими кругами. В расследованиях также упоминается, что его фамилия фигурировала в обсуждениях Сергея Шефира по поводу возможных коррупционных схем.

Журналисты отмечают, что сразу после появления подозрений по делу Шефир и его жена заключили договор о разделе имущества, в результате чего большинство недвижимости формально перешли Ларисе Шефир. В Bihus.Info предполагают, что это могло быть способом обезопасить активы от возможных арестов.

Сам Сергей Шефир объяснил решение семейными обстоятельствами и ухудшением отношений в браке. Его жена от комментариев отказалась.

Также журналисты напоминают, что семья Шефиров в последние годы активно наращивала имущественные активы, в частности в Киеве и за рубежом, включая элитную недвижимость и земельные участки. Часть имущества оформлялась на членов семьи и связанных компаний.

Кто такой Сергей Шефир

Бывший чиновник, сценарист и продюсер, один из многолетних соратников Владимира Зеленского еще со времен "Квартала 95".

Сергей Шефир родился в 1964 году. Вместе с братом Борисом Шефиром участвовал в создании медиа-развлекательных проектов студии "Квартал 95", где работал как сценарист и продюсер.

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины в 2019 году Шефир вступил в должность первого помощника главы государства.

В сентябре 2021 года на него было совершено вооруженное нападение под Киевом, в результате которого он не пострадал.

30 марта 2024 года Зеленский своим указом уволил с должности первого помощника Сергея Шефира.

По данным "Украинской правды" в феврале 2026 года Шефир уехал за границу. В комментарии изданию он подтвердил эту информацию, отметив, что это связано с его личными делами и не имеет никакого отношения к расследованию НАБУ.

