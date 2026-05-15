Експомічник Зеленського Шефір "переписав" майно на дружину після підозр НАБУ нардепам

Експомічник і давній соратник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір уклав договір про поділ майна з дружиною Ларисою Шефір, за яким значна частина родинних активів перейшла у її власність

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає RegioNews.

За даними журналістів, угоду було підписано на початку січня 2026 року – невдовзі після того, як НАБУ оголосило підозри групі народних депутатів у справі про так звані "конверти", пов’язаній із ймовірним підкупом за голосування в парламенті.

У межах цієї справи підозру отримав, зокрема, народний депутат Юрій Кісєль, якого у журналістських матеріалах пов’язують із впливовими політичними колами. У розслідуваннях також згадується, що його прізвище фігурувало в обговореннях Сергія Шефіра щодо можливих корупційних схем.

Журналісти зазначають, що одразу після появи підозр у справі Шефір та його дружина уклали договір про поділ майна, внаслідок чого більшість нерухомості формально перейшла Ларисі Шефір. У Bihus.Info припускають, що це могло бути способом убезпечення активів від можливих арештів.

Сам Сергій Шефір пояснив рішення сімейними обставинами та погіршенням відносин у шлюбі. Його дружина від коментарів відмовилася.

Також журналісти нагадують, що родина Шефірів протягом останніх років активно нарощувала майнові активи, зокрема в Києві та за кордоном, включно з елітною нерухомістю та земельними ділянками. Частина майна оформлювалася на членів родини та пов’язані компанії.

Хто такий Сергій Шефір

Колишній посадовець, сценарист і продюсер, один із багаторічних соратників Володимира Зеленського ще з часів "Кварталу 95".

Сергій Шефір народився у 1964 році. Разом із братом Борисом Шефіром брав участь у створенні медіа- та розважальних проєктів студії "Квартал 95", де працював як сценарист і продюсер.

Після обрання Володимира Зеленського президентом України у 2019 році Шефір обійняв посаду першого помічника глави держави.

У вересні 2021 року на нього було скоєно збройний напад під Києвом, унаслідок якого він не постраждав.

30 березня 2024 року Зеленський своїм указом звільнив з посади першого помічника Сергія Шефіра.

За даними "Української правди" в лютому 2026 році Шефір виїхав за кордон. У коментарі виданню він підтвердив цю інформацію, зазначивши, що це пов'язано з його особистими справами і не має жодного стосунку до розслідування НАБУ.

