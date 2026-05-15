15 мая 2026, 08:29

5 лет тюрьмы: экс-главу МСЭК на Хмельнитчине поймали на взятке более 200 тыс. грн

Фото: Национальная полиция
На Хмельнитчине суд назначил 5 лет лишения свободы бывшей руководительнице одного из центров медико-социальной экспертизы, разоблаченной на получении неправомерной выгоды в размере более 200 тысяч гривен

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, женщина организовала коррупционную схему, связанную с оформлением фиктивных медицинских документов для мужчин призывного возраста, что позволяло им в дальнейшем получать группу инвалидности и избегать мобилизации в ВСУ. В частности, она помогала внутренне перемещенным лицам с оформлением таких справок.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства в 5 000 долларов США (примерно 210 000 гривен).

16 декабря 2024 года чиновник задержали сразу после получения денег. В ходе обысков также было изъято более 26 тысяч долларов.

Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством) и назначил наказание – 5 лет лишения свободы.

Напомним, Высший антикоррупционный суд продлил бывшей главе Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяне Крупе срок действия обязанностей на два месяца – до 15 июня.

