В Херсонской области из-за обстрелов два человека погибли, еще 13 – ранены
За прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 42 населенных пункта Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 7 частных домов.
Также оккупанты повредили магазин, газопровод и частные автомобили.
Из-за российских ударов погибли два человека погибли, еще 13 – получили ранения, в том числе один ребенок.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 772 удара по 44 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки по Пологовскому району погиб один человек
