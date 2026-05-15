За прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 42 населенных пункта Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 7 частных домов.

Также оккупанты повредили магазин, газопровод и частные автомобили.

Из-за российских ударов погибли два человека погибли, еще 13 – получили ранения, в том числе один ребенок.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 772 удара по 44 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки по Пологовскому району погиб один человек