В ночь на 15 мая российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Одесской области. Целью врага стали объекты гражданской и критической инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

В результате атаки пострадали два человека.

Повреждены четыре частных дома – часть из них разрушена, а также технические сооружения, нежилой дом, хозяйственное и административное здания, три легковых автомобиля.

Под ударом также оказалась критическая инфраструктура – возникли пожары, которые спасатели ликвидировали.

К тушению огня и ликвидации последствий привлекались подразделения ГСЧС, местные пожарные команды и добровольцы. На местах продолжают работать коммунальные и экстренные службы.

Напомним, ночью 15 мая враг почти 20 раз атаковал Днепропетровскую область беспилотниками. Под ударом оказались Никопольский и Павлоградский районы.