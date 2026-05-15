Скандал в Ужгородском ТЦК: обыски у руководства и трех фигурантов

В пятницу, 15 мая, в Ужгороде сотрудники СБУ и полиции проводят масштабные обыски в Ужгородском районном ТЦК и СП

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews .

По предварительной информации, следственные действия происходят как в самом военкомате, так и во временно исполняющем обязанности начальника Ужгородского РТЦК и СП, подполковника Николая Мигалейко.

Кроме того, обыски проводятся еще у трех лиц, правоохранители проверяются в рамках этого дела.

По данным источников, двум фигурантам уже вручили подозрения. Один из них – бывший работник Ужгородского военкомата, которого следствие считает посредником между клиентами и учреждением.

По версии следствия, фигуранты могли быть причастны к схеме, связанной с возможной продажей повесток. Речь идет об оформлении повесток с отсроченной датой вручения – иногда на месяц и больше.

Фактически, по данным источников, схема могла функционировать как своеобразный "абонемент" на отсрочку вызова в ТЦК.

Официальных комментариев от СБУ нет, детали уточняются.

Напомним, 6 мая в Днепре СБУ начала проверку ТЦК. В соцсетях публиковали видео с задержаниями.

Ранее в разных областях правоохранители провели более 40 обысков у действующих и бывших должностных лиц из руководящего состава. У чиновников ТЦК изъяли автомобили, мотоциклы, деньги в национальной и иностранной валюте.

