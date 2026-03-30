Многие украинские чиновники планируют жить за границей и постоянно покупают себе жилье в разных странах

иллюстративное фото: из открытых источников

Это не секрет, и не сенсанция, потому что это было постоянно. Но есть когорта людей, о которых стоит поговорить по отдельности – кварталовцы.

Их феномен заключается в том, что более 20 лет они рассказывали о коррупционерах-депутатах, отбросах чиновников и плохих президентов или премьер-министров и смеялись над ними. Через 20 лет они на этом заработали солидные рейтинги, говоря, что просто строить "нормальную страну". Теперь, когда они стали этими депутатами, чиновниками и политиками, они делают вещи, которые высмеивали других, особенно показательно.

Сейчас они, ближайшие друзья президента, не стесняются: Миндич живет в Израиле, гуляя по пляжам с более чем $100 млн, украденных на энергетике, народный депутат Юрий Корявченков, также известный как "Юзик", отдыхает в Испании, где и живет вся его семья, а также Борис Шефир.

Феномен кварталовцев состоит в том, что те люди, которые хотели построить "нормальную страну", не планируют и не хотят в ней жить. Они используют ее для заработка на жизнь в тёплых Испании или Израиле. И этот цинизм касается не только самых близких друзей президента, но и значительной части его команд всех итераций.

Этим циничным людям не интересно, как будут жить украинцы, они не хотят построить Испанию, Италию, США или Израиль здесь, в Украине.

Украина, конечно, далека от этих стран по уровню жизни и развитию, но эти люди на протяжении всей каденции не хотели и не пытались. У нас были возможности: 35-40-миллионное население, динамичная и растущая экономика, урбанизированный и не разрушенный Донбасс, ЗАЭС и многое другое.

Одесса могла стать украинской Валенсией, а Львов – Флоренцией. Славянск или Краматорск могли стать промышленными гигантами как города в германской Баварии. Но не могли, потому что никто из окружения президента не хотел, чтобы они становились лучше.

Им было гораздо интереснее взять из бюджета несколько миллионов долларов обычных украинцев и просто переехать и жить в чужих хорошеньких городах, которые строились вопреки таким людям.

Сейчас спустя 8 лет нас уже 25 миллионов. Наша инфраструктура уничтожена, а промышленность едва выживает, как простые украинцы. Сотни тысяч погибли или ранены, а миллионы навсегда покинули Украину. Остались лишь стабильно низкие зарплаты и стабильно уезжая друзья президента, во многом и доведшие страну до такого состояния.

Хорошее будущее для Украины все же возможно, но политикам давно пора начать строить Валенсию, Барселону или Милан здесь, а не вывозить семьи за границу, а украинцам – голосовать за них, кто строит Украину, а не виллу в Испании.