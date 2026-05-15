Фото: Укрзализныця

Утром 15 мая враг нанес удар беспилотником по пригородному поезду в Вольнянске Запорожской области. Попадание произошло вблизи одного из вагонов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрзализныцю и главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Локомотивная бригада получила сигнал о воздушной угрозе от мониторингового центра "Укрзализныци", остановила поезд и начала эвакуацию людей. ЗИз-за нехватки времени двое пассажиров, которые еще не успели эвакуироваться, получили осколочные ранения.

Пострадали 88-летняя женщина и 47-летний мужчина. Им оказали первую помощь и передали медикам.

Продолжаются работы по возобновлению движения на этом участке.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 772 удара по 44 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки по Пологовскому району погиб один человек.