15 мая 2026, 00:35

Продюсер группы Бумбокс во время массированной атаки сбил дрон

Фото из открытых источников
Продюсер известной группы Бумбокс рассказал, как он во время массированной атаки сбил российский дрон. По его словам, он открыл огонь прямо из пулемета

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В ночь на 13 мая россияне устроили одну из мощнейших проводных атак. Под обстрелами находились десятки регионов. Продюсер группы "Бумбокс" Алексей Сомогонов, который с начала полномасштабной войны служит в армии, как раз дежурил на позиции.

"Сбил сегодня шахмату. Так получилось, что был сам на позиции. Дал 12 или 14 выстрелов из Браунинга и насыпал из арки в хвост. Есть официальное подтверждение и благодарность от командира и штаба. Это 5 или 6, я уже запутался в МВГ Верба и какая-то там у всего подразделения. Благодарю собратьев за респект, без вас бы этого не случилось. Служу народу Украины", – написал военный.

Напомним, в ночь на 14 мая РФ продолжила атаку на Украину, нанеся комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. Основное направление удара – Киев.

