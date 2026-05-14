ГБР сообщило о предъявлении подозрения Владимиру Омеляну в уклонении от службы

Государственное бюро расследований объявило о предъявлении подозрения экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, который после мобилизации проходил службу в качестве офицера группы планирования штаба одной из воинских частей и в течение длительного времени не исполнял служебные обязанности

Данный сотрудник должен был обеспечивать сбор и анализ информации о боевой обстановке, контроль за выполнением приказов командования и подготовку предложений для планирования боевых действий.

Однако вместо этого он систематически вводил руководство в заблуждение, заявляя, что выполняет другие задачи, связанные с логистикой и обеспечением деятельности воинской части.

В течение нескольких периодов 2022-2023 годов мужчина проводил служебное время по своему усмотрению и не выполнял никаких обязанностей, связанных с прохождением военной службы в части, дислоцированной в Черкасской области.

Военнослужащему уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины – уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Согласно документу, обнародованному на сайте Офиса генерального прокурора, речь идет о бывшем министре инфраструктуры Владимире Емельяне.

