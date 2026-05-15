Поисково-спасательные работы в Дарницком районе столицы, продолжавшиеся более 28 часов, завершены

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

Спасатели разобрали более 3 тысяч кубических метров обломков разрушенного дома.

Подтверждена гибель 24 человек, среди которых трое детей. Еще 48 человек получили травмы разной степени тяжести.

Подразделения ГСЧС завершили поисковую фазу и перешли к аварийно-восстановительным работам.

Напомним, в Киеве 15 мая объявили Днем траура по погибшим в результате массированной комбинированной атаки россиян 14 мая.

Предварительно РФ ударила по дому в Киеве ракетой Х-101, которая была произведена во втором квартале 2026 года. Это означает, что компоненты для производства ракет, необходимые ресурсы и оборудование, Россия в обход глобальных санкций все еще завозит.