В ночь на 15 мая РФ атаковала Украину пятью противорадиолокационными ракетами Х-31П, одной противокорабельной ракетой Х-35 и 141 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили одну противокорабельную ракету Х-35 и 130 российских беспилотников на юге, севере и востоке страны.

Пять противорадиолокационных ракет Х-31П не достигли своих целей. Зафиксировано попадание двух 7 ударных БПЛА на 6 локациях, а также падение обломков сбитых целей на семи локациях.

В ВС отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 15 мая российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Одесской области. Целью врага стали объекты гражданской и критической инфраструктуры.