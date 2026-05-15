15 мая 2026, 09:40

Российские удары по Харьковщине: 39 пострадавших, среди них – 9 детей

Фото: Харьковская ОВА
За прошедшие сутки российские войска атаковали город Харьков и 5 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали 39 человек, среди них – 9 детей

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в Харькове ранения получили 21 женщина, 6 мужчин, а также дети: мальчики 8, 11, 12, 13 и 16 лет и девочки 8, 8, 13 и 16 лет.

В селе Екатериновка Лозовской общины пострадали три женщины 19, 21 и 66 лет.

Враг атаковал Шевченковский и Салтовский районы Харькова с применением беспилотников. В целом по области применялись разные виды вооружения:

  • 4 управляемые авиабомбы (КАБ);
  • 6 БпЛА типа "Герань-2";
  • 2 БпЛА типа "Молния";
  • 5 FPV-дронов.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области.

В Харькове повреждены 3 многоквартирных дома, 6 автомобилей, 3 заведения питания, киоск и остановка общественного транспорта.

В Богодуховском районе зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов, хозяйственных построек, учебного заведения и заборов.

В Купянском районе повреждено складское помещение, в Лозовском – частный дом, в Чугуевском – частные дома, гараж, забор и электросети.

Напомним, в течение утра 14 мая оккупанты атаковали беспилотниками Шевченковский и Салтовский районы Харькова. Было известно о 14 пострадавших.

