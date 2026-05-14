14:22  14 мая
В Киеве спирт превращали в "элитный" алкоголь – разоблачен подпольный цех
11:53  14 мая
В Кропивницком ученик ранил одноклассника ножом в школе
10:18  14 мая
На Ровенщине женщина закурила возле бензина: два человека получили сильные ожоги
UA | RU
UA | RU
14 мая 2026, 15:50

Дело Шурмы: НАБУ провело обыски у членов НКРЭКУ – СМИ

14 мая 2026, 15:50
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители провели обыски у двух членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В СМИ отмечают, что это связано с делом Ростислава Шурмы.

Об этом сообщает "Экономическая правда", передает RegioNews.

Журналисты со ссылкой на собственные источники в энергетическом секторе сообщили, что НАБУ провели обыски у Константина Ущаповского, работающего в НКРЭКУ с декабря 2021 года. Он также был главой ведомства в 2022 году.

Кроме того, обыски провели у Александра Формагея, который был членом комиссии в 2018-2019 годах и с 2021 года по сегодняшний день.

"Следствие считает, что они могли помогать и консультировать Ростислава Шурму в схеме по легализации средств, полученных от оккупированных электростанций в Запорожье. В частности, речь идет о консультациях относительно того, как и дальше получать выплаты по "зеленому" тарифу для этих станций", - говорят собеседники журналистов.

Скандал с "зеленым" тарифом: что известно

НАБУ и САП разоблачили схему завладения средствами по "зеленому" тарифу, действовавшую в пользу ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

По данным следствия, сообщено о подозрении 9 лицам, среди которых бывший заместитель Руководителя Офиса Президента и эксчлен наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Имени антикоррупционные органы не назвали, но по данным народного депутата Ярослава Железняка , речь идет о Ростиславе Шурме.

По данным СМИ, сам Шурма исключает обвинения и заявлял о готовности сотрудничать со следствием.

В июле 2025 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с немецкими правоохранителями провели обыск бывшего заместителя главы Офиса Президента.

По данным "Украинской правды", после обысков Шурма переехал в Австрию. Как отмечают журналисты, в Германии уже были прецеденты экстрадиции по запросу Украины, тогда как Австрия "крепко держит в своих границах добрых два десятка украинских фигурантов разных уголовных дел".

В феврале 2026 года Ростислава Шурму и его брата Олега объявили в розыск.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Шурма Ростислав Игоревич обыск НАБУ
Иванющенко без санкций: СБУ не нашла достаточных оснований
06 мая 2026, 12:58
Чиновники "заработали" почти 20 миллионов на жилье для ВПО - НАБУ
01 мая 2026, 17:35
НАБУ разоблачили депутата на незаконных 14 миллионах
29 апреля 2026, 21:40
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Киеве и Запорожье задержали "идейных" агентов ФСБ
14 мая 2026, 16:59
Ломали руки и выдавали себя за СБУ: в Одессе арестовали рецидивистов за похищение предпринимателя
14 мая 2026, 16:35
Российская атака на Киев: на станции метро "Бориспольская" разрушены входные павильоны
14 мая 2026, 16:20
Миндич-гейт: руководитель АОЗ рассказал, как министр обороны возил его на "тайные квартиры" к поставщикам
14 мая 2026, 15:58
Пограничники показали, как украинские дроны разнесли пушки россиян
14 мая 2026, 15:35
ГБР сообщило о предъявлении подозрения Владимиру Омеляну в уклонении от службы
14 мая 2026, 15:21
В Одесской области чиновник "нарисовал" себе премий на 700 тысяч
14 мая 2026, 14:35
В Киеве спирт превращали в "элитный" алкоголь – разоблачен подпольный цех
14 мая 2026, 14:22
РФ может нанести новые удары: угроза сохраняется – ПС ВСУ
14 мая 2026, 14:06
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Николай Княжицкий
Валерий Пекар
Виталий Портников
Все блоги »