Дело Шурмы: НАБУ провело обыски у членов НКРЭКУ – СМИ

Фото из открытых источников

Правоохранители провели обыски у двух членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В СМИ отмечают, что это связано с делом Ростислава Шурмы.

Об этом сообщает "Экономическая правда", передает RegioNews.

Журналисты со ссылкой на собственные источники в энергетическом секторе сообщили, что НАБУ провели обыски у Константина Ущаповского, работающего в НКРЭКУ с декабря 2021 года. Он также был главой ведомства в 2022 году.

Кроме того, обыски провели у Александра Формагея, который был членом комиссии в 2018-2019 годах и с 2021 года по сегодняшний день.

"Следствие считает, что они могли помогать и консультировать Ростислава Шурму в схеме по легализации средств, полученных от оккупированных электростанций в Запорожье. В частности, речь идет о консультациях относительно того, как и дальше получать выплаты по "зеленому" тарифу для этих станций", - говорят собеседники журналистов.

Скандал с "зеленым" тарифом: что известно

НАБУ и САП разоблачили схему завладения средствами по "зеленому" тарифу, действовавшую в пользу ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

По данным следствия, сообщено о подозрении 9 лицам, среди которых бывший заместитель Руководителя Офиса Президента и эксчлен наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Имени антикоррупционные органы не назвали, но по данным народного депутата Ярослава Железняка , речь идет о Ростиславе Шурме.

По данным СМИ, сам Шурма исключает обвинения и заявлял о готовности сотрудничать со следствием.

В июле 2025 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с немецкими правоохранителями провели обыск бывшего заместителя главы Офиса Президента.

По данным "Украинской правды", после обысков Шурма переехал в Австрию. Как отмечают журналисты, в Германии уже были прецеденты экстрадиции по запросу Украины, тогда как Австрия "крепко держит в своих границах добрых два десятка украинских фигурантов разных уголовных дел".

В феврале 2026 года Ростислава Шурму и его брата Олега объявили в розыск.