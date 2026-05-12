12 мая 2026, 16:58

В Полтаве ассенизаторы заблокировали водоканал из-за "золотых" штрафов

12 мая 2026, 16:58
Фото: Полтавщина
В Полтаве частные и коммунальные ассенизаторы 12 мая продолжили забастовку возле Полтававодоканал. Причиной протеста стали большие начисления за якобы превышение допустимых норм в содержании автоцистерн

Об этом сообщает местный телеканал "ИРТ", передает RegioNews .

Как сообщили водители, предприниматели получили письма от водоканала с претензиями по концентрации веществ в отходах.

По словам ассенизатора Тимофея Шкаровского, ему выставили счет на 85 тысяч гривен, а самая большая сумма достигла 378 тысяч гривен.

Протестующие утверждают, что ранее проблемы с показателями не возникали. Один из предпринимателей, по их словам, даже набрал воду из источника, однако в пробах тоже якобы зафиксировали нарушения.

Ассенизаторы заявляют, что занимаются откачкой выгребных ям и не должны самостоятельно проводить анализы содержания цистерн. Они также требуют открытых переговоров с руководством предприятия с участием всех бастующих.

В случае отказа протестующие угрожают перекрывать дороги и предупреждают о возможных экологических последствиях из-за прекращения вывоза отходов.

В "Полтававодоканале" заявили, что тариф на прием хозяйственно-бытовых стоков остается неизменным - 29,5 грн за кубометр. За прием стандартной 4-кубовой автоцистерны платят 118 грн, пишет "Полтавщина".

На предприятии объяснили, что претензии касаются только случаев, когда в цистерны подмешивают промышленные отходы или воду из автомоек.

За такие нарушения предусмотрена оплата в пятикратном размере. Также в водоканале заявили, что ранее представители этого бизнеса будто бы предлагали взятки за прием запрещенных отходов, но теперь такие схемы прекращены.

Напомним, 23 января польские фермеры планировали забастовку перед пунктом пропуска "Долгобычув - Угринов", протестуя против, по их мнению, неконкурентных условий импорта украинской агропродукции в Польшу и подписанного соглашения между ЕС и странами Южной Америки.

