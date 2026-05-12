В Полтаве ассенизаторы заблокировали водоканал из-за "золотых" штрафов

В Полтаве частные и коммунальные ассенизаторы 12 мая продолжили забастовку возле Полтававодоканал. Причиной протеста стали большие начисления за якобы превышение допустимых норм в содержании автоцистерн

Как сообщили водители, предприниматели получили письма от водоканала с претензиями по концентрации веществ в отходах.

По словам ассенизатора Тимофея Шкаровского, ему выставили счет на 85 тысяч гривен, а самая большая сумма достигла 378 тысяч гривен.

Протестующие утверждают, что ранее проблемы с показателями не возникали. Один из предпринимателей, по их словам, даже набрал воду из источника, однако в пробах тоже якобы зафиксировали нарушения.

Ассенизаторы заявляют, что занимаются откачкой выгребных ям и не должны самостоятельно проводить анализы содержания цистерн. Они также требуют открытых переговоров с руководством предприятия с участием всех бастующих.

В случае отказа протестующие угрожают перекрывать дороги и предупреждают о возможных экологических последствиях из-за прекращения вывоза отходов.

В "Полтававодоканале" заявили, что тариф на прием хозяйственно-бытовых стоков остается неизменным - 29,5 грн за кубометр. За прием стандартной 4-кубовой автоцистерны платят 118 грн, пишет "Полтавщина".

На предприятии объяснили, что претензии касаются только случаев, когда в цистерны подмешивают промышленные отходы или воду из автомоек.

За такие нарушения предусмотрена оплата в пятикратном размере. Также в водоканале заявили, что ранее представители этого бизнеса будто бы предлагали взятки за прием запрещенных отходов, но теперь такие схемы прекращены.

