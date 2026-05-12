В Полтавской области вынесли приговор матери, которая насиловала 6-летнюю дочь на камеру

Жительница Полтавщины проведет 9 лет в тюрьме за сексуальное насилие над 6-летней дочерью и изготовление детской порнографии

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры доказали вину жительницы Полтавщины в сексуальном насилии в отношении собственной шестилетней дочери и преступлении, связанном с детской порнографией (ч. 4 ст. 153, ч. 1, 3 ст. 301-1 УК Украины).

Суд назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права работать с лицами в возрасте до 18 лет сроком на 2 года.

Доказано, что в январе 2025 года женщина совершила сексуальное насилие по отношению к дочери, фиксируя свои действия на мобильный телефон. Одну из видеозаписей она разместила в анонимной группе в интернете. Кроме того, скачивала и хранила на телефоне материалы с детской порнографией.

Пока ребенок живет с родной тетей, а мать находится под стражей. Свою вину в совершении преступлений признала женщина.

