В Одессе ребенок провалился под тротуарную плитку: яма около 4 метров

Инцидент произошел в Одессе, когда 10-летняя девочка была на прогулке. Прохожие бросились на помощь, но это было слишком рискованно

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

10-летняя девочка в Одессе во время прогулки провалилась под тротуарную плитку. Ребенок оказался в глубокой яме около 4 метров в глубину. Прохожие пытались достать девочку, но была угроза повторного обвала. Поэтому вызвали спасателей.

Люди постоянно говорили с ребенком, чтобы он не паниковал. Спасатели подняли девочку на поверхности.

"Все это время на связи с дочерью был отец, позже не сдерживая эмоций, поблагодарил чрезвычайников за спасение. Девочку осмотрели медики, ее жизни ничего не угрожает", - рассказали спасатели.

