Санкции из-за "пленок Миндича": экс-глава ОП Богдан сделал заявление

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что санкции против него ввели якобы из-за распространения среди журналистов так называемых "пленок Миндича"

Об этом говорится в видеообращении, опубликованном в Facebook, передает RegioNews.

Богдан утверждает, что его собственное "быстрое расследование" пришло к выводу: реальная причина санкций связана именно с передачей этих материалов журналистам.

По его словам, юридическая формулировка о "системной дискредитации высшего руководства государства" является лишь прикрытием.

Богдан также заявил, что санкции якобы стали "первым случаем в мире", когда их применили не за коррупцию, а за "борьбу с коррупцией".

Эксглава ОП сообщил, что начинает собственное адвокатское расследование обстоятельств введения санкций и намерен добиваться привлечения всех причастных к ответственности.

"И обещаю: все должностные лица, которые имели отношение к совершению этого преступления или определенным образом противодействовали установлению правды, будут привлечены к уголовной ответственности. Санкции, так санкции – ждем", – добавил Богдан.

Напомним, 2 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении ряда лиц, которые считаются угрозами национальным интересам, безопасности и суверенитету государства. Среди подсанкционных – бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан.

Что известно о бывшем руководителе ОП

Андрей Иосифович Богдан (род. 3 декабря 1976, Львов) – украинский юрист и государственный деятель.

Получил высшее юридическое образование во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Работал в сфере адвокатской и частной юридической практики.

Занимал должность правительственного уполномоченного по антикоррупционной политике.

Наиболее известен как руководитель Офиса Президента Украины в 2019-2020 годах. Был назначен после избрания Владимира Зеленского главой государства и отвечал за организационное и юридическое обеспечение работы ОП.

В 2020 году уволен с должности руководителя Офиса Президента.

