05 мая 2026, 15:47

Офис Генпрокурора вручил подозрение народному депутату IX созыва

Фото: Офис Генерального прокурора
Народному депутату Украины IX созыва сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, подозреваемый системно использовал собственные информационные площадки для распространения тезисов, выгодных государству-агрессору.

"Речь идет о публикациях, сообщениях, аудио- и видеообращении в его личном Telegram-канале, а также в Facebook и Instagram.

Их содержание в основном было направлено на подрыв доверия к государственным институтам, дискредитацию внешнего и внутреннего политического курса Украины и создание предпосылок для срыва мобилизационных процессов", - говорится в сообщении пресс-службы.

По версии стороны обвинения, такие материалы содержали признаки манипулятивного влияния, отвечали современным российским пропагандистским нарративам и в дальнейшем использовались врагом в подрывной деятельности против Украины в информационной сфере.

В ходе расследования прокуроры совместно с правоохранительными органами исследовали более 50 его видеообращений и публикаций, размещенных в личном Telegram-канале, социальных сетях и других информационных ресурсах, в том числе российских.

Выводы судебных экспертиз подтвердили наличие в исследованных материалах признаков распространения установок, характерных для русской пропаганды.

Действия народного депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В прокуратуре не указывают, о ком идет речь, однако народный депутат Украины Александр Дубинский заявил , что ему действительно объявили еще одно подозрение.

Он отметил, что у него в СИЗО и у его адвокатов сейчас проходят обыски.

Напомним, ранее суд назначил народному депутату Александру Дубинскому альтернативу содержанию под стражей в виде залога в размере 33 280 000 гривен, что позволит ему выйти на свободу после внесения этой суммы.

