В Луцке чиновник "заработал" 30 тысяч долларов на документах для добычи недр

Фото: прокуратура

В Волынской области задержан чиновник, когда он получал взятку. Речь шла о документах, которые давали разрешение на добычу недр

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, чиновник действовал через посредника. Он получил от представителя предприятия 30 тысяч долларов. За эти деньги он обеспечил изготовление и выдачу документов по отсутствию объектов культурного наследия на территории песчаного карьера в Луцком районе. Эти документы требовались для дальнейшего получения разрешения на использование недр.

Правоохранители задержали чиновника сразу после получения денег. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"При процессуальном руководстве Луцкой окружной прокуратуры сообщено о подозрении заместителю начальника одного из отделов Луцкого городского совета в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили преступную группу. Чиновник вместе с сообщниками завладел почти 20 миллионами. Известно, что речь шла о программе предоставления жилья для ВПЛ.