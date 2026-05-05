11:48  05 мая
На Львовщине легковушка влетела под фуру: автомобиль сильно поврежден
10:50  05 мая
В Тернополе будут судить 60-летнего мужчину за изнасилование 14-летнего парня
10:24  05 мая
В Киеве мужчина пугал работницу ТРЦ взрывчаткой: его задержали
UA | RU
UA | RU
05 мая 2026, 15:59

Сергей Тигипко получил новую роль в команде Буданова

05 мая 2026, 15:59
Читайте також українською мовою
Фото: движение Честно
Читайте також
українською мовою

Общественное движение "Честно" выяснило, кто стал внештатными советниками Офиса президента и его нового руководителя Кирилла Буданова

Об этом говорится в ответе руководителя Департамента по вопросам обращений граждан и доступа к публичной информации Офиса Президента по запросу Движения Честно, передает RegioNews .

Согласно ответу Офиса президента по запросу, внештатными советниками Буданова стали: Сергей Тигипко — основатель группы "ТАС", бывший вице-премьер-министр и лидер партии "Сильная Украина", Андрей Юсов — спикер ГУР, Роман Девятов — один из лидеров одесской "Поры".

В материале отмечается, что после смены руководства ОП в 2025 году часть советников формально уволили, но впоследствии вернули в другом статусе, в частности, Михаил Подоляк и Сергей Лещенко ранее были советниками главы ОП, а теперь работают как внештатные советники всего Офиса.

В своих должностях внештатных советников ОП остались Виктория Страхова и Игорь Веремий.

Сергей Тигипко – бизнесмен и бывший госслужащий. За свою карьеру он занимал должности народного депутата, вице-премьера, министра экономики, главы Национального банка, неудачно баллотировался в президенты Украины.

Был первым председателем правления ПриватБанка, возглавлял правление финансово-промышленной группы ТАС. В 2007-м продал свои банки "ТАС-Инвестбанк" и "ТАС-Комерцбанк" шведскому Swedbank и стал председателем правления его украинской "дочки".

По состоянию на 2022 год Тигипко входил в 20 самых богатых украинцев, по версии Forbes.

Тигипко поддерживал Виктора Януковича как кандидата в президенты и даже возглавлял его избирательный штаб. В 2012 году вошел в состав фракции Партии регионов.

В 2014 году голосовал за так называемые диктаторские законы.

В 2022 году назвал Владимира Путина военным преступником, а РФ – страной-агрессоркой.

В 2023 году Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Тигипко приобрести хмельницкую компанию "Нейл", одного из крупнейших производителей гвоздей в Украине.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Офис президента Сергей Тигипко Честно Буданов Кирилл Юсов Андрей
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
В Ровенской области звездного оленя Бориса усыпили
05 мая 2026, 19:45
В Одессе напали на автомобиль ТЦК и СП, перевозивший военнообязанных
05 мая 2026, 19:33
На Прикарпатье в огне погиб пенсионер
05 мая 2026, 19:15
Россияне ударили по Запорожью: количество погибших выросло до 9 человек
05 мая 2026, 19:14
В Киеве россиян регистрировали как волонтеров
05 мая 2026, 18:55
Россия ударила авиабомбами по центру Краматорска, есть погибшие и раненые
05 мая 2026, 18:54
В Хмельницком из-за падения с электросамоката погиб 11-летний мальчик
05 мая 2026, 18:41
Будут судить директора свалки, которая пылала двое суток на Днепропетровщине
05 мая 2026, 18:26
Сдал оборону двух областей за $165: железнодорожник-предатель Харьковщины получил приговор
05 мая 2026, 17:59
В Харькове задержали юношей, торговавших психотропами по почте
05 мая 2026, 17:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »