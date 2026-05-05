Общественное движение "Честно" выяснило, кто стал внештатными советниками Офиса президента и его нового руководителя Кирилла Буданова

Об этом говорится в ответе руководителя Департамента по вопросам обращений граждан и доступа к публичной информации Офиса Президента по запросу Движения Честно, передает RegioNews .

Согласно ответу Офиса президента по запросу, внештатными советниками Буданова стали: Сергей Тигипко — основатель группы "ТАС", бывший вице-премьер-министр и лидер партии "Сильная Украина", Андрей Юсов — спикер ГУР, Роман Девятов — один из лидеров одесской "Поры".

В материале отмечается, что после смены руководства ОП в 2025 году часть советников формально уволили, но впоследствии вернули в другом статусе, в частности, Михаил Подоляк и Сергей Лещенко ранее были советниками главы ОП, а теперь работают как внештатные советники всего Офиса.

В своих должностях внештатных советников ОП остались Виктория Страхова и Игорь Веремий.

Сергей Тигипко – бизнесмен и бывший госслужащий. За свою карьеру он занимал должности народного депутата, вице-премьера, министра экономики, главы Национального банка, неудачно баллотировался в президенты Украины.

Был первым председателем правления ПриватБанка, возглавлял правление финансово-промышленной группы ТАС. В 2007-м продал свои банки "ТАС-Инвестбанк" и "ТАС-Комерцбанк" шведскому Swedbank и стал председателем правления его украинской "дочки".

По состоянию на 2022 год Тигипко входил в 20 самых богатых украинцев, по версии Forbes.

Тигипко поддерживал Виктора Януковича как кандидата в президенты и даже возглавлял его избирательный штаб. В 2012 году вошел в состав фракции Партии регионов.

В 2014 году голосовал за так называемые диктаторские законы.

В 2022 году назвал Владимира Путина военным преступником, а РФ – страной-агрессоркой.

В 2023 году Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Тигипко приобрести хмельницкую компанию "Нейл", одного из крупнейших производителей гвоздей в Украине.