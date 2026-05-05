Выезд за границу на чужом авто: что нужно знать

Выезд за границу на не принадлежащий вам автомобиле возможен, однако требует соблюдения четких юридических требований

Об этом рассказал представитель Хмельницкой областной организации ГО "Захист Держави", доктор философии в области права Александр Штойко, передает RegioNews.

По его словам, в случае путешествия не на собственном автомобиле необходимо оформить временное свидетельство о регистрации транспортного средства в сервисном центре МВД.

Для этого владелец авто подает заявление, паспорт, идентификационный код и техпаспорт. В период поездки оригинал техпаспорта остается в сервисном центре.

Важно, что документ должен содержать латинские буквы, а современные номерные знаки с пометкой UA достаточно для поездок в страны ЕС.

После возвращения в Украину временное свидетельство необходимо вернуть в сервисный центр в течение 10 дней.

Также возможен вариант с нотариальной доверенностью, однако требует перевода и апостиля, поэтому оформление временного свидетельства считается более простым и надежным способом.

