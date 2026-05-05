11:48  05 мая
На Львовщине легковушка влетела под фуру: автомобиль сильно поврежден
10:50  05 мая
В Тернополе будут судить 60-летнего мужчину за изнасилование 14-летнего парня
10:24  05 мая
В Киеве мужчина пугал работницу ТРЦ взрывчаткой: его задержали
UA | RU
UA | RU
05 мая 2026, 14:45

Депутата Николая Тищенко принудительно приведут в суд - СМИ

05 мая 2026, 14:45
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Шевченковский районный суд Днепра приказал применить принудительный повод к народному депутату Николаю Тищенко. Причиной называют то, что он игнорировал предыдущие заседания

Об этом сообщает "hromadske", передает RegioNews.

Журналистам сообщили источники в Офисе генерального прокурора, что депутата Николая Тищенко принудительно приведут в суд. В частности, на депутата уже заложили взыскание в размере 3 328 гривен из-за игнорирования заседаний. Однако Тищенко так и не начал выполнять возложенные на него процессуальные обязанности по явке.

Впоследствии прокурор подал ходатайство о применении принудительного повода. Суд признал причину неприбытия Тищенко неуважительной и удовлетворил ходатайство прокурора.

Ожидается, что применить принудительный повод могут уже на следующее заседание, которое планируется на 14 мая.

Дело Тищенко

В прошлом году за несколько дней до суда в Днепре народный депутат Украины Николай Тищенко попал в больницу. Он не явился на заседание якобы по болезни сердца. Уже 8 января он "исцелился" и пришел в Верховную Раду.

Ранее сообщалось, что Тищенко будут судить по ч. 2 ст. 146 УК Украины, санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Следователи установили, что 20 июня 2025 года группа лиц в Днепре, действуя по указанию народного депутата с применением физической силы и спецсредств, противоправно лишили свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Правоохранители добавили, что в отношении одного лица, участвовавшего в противоправных действиях, уже есть решение суда, в отношении другого обвинительный акт находится на рассмотрении в суде.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Николай Тищенко депутат прокуратура
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Выезд за границу на чужом авто: что нужно знать
05 мая 2026, 15:57
Офис Генпрокурора вручил подозрение народному депутату IX созыва
05 мая 2026, 15:47
СБУ и Силы обороны поразили ключевые нефтеобъекты в Ленинградской области
05 мая 2026, 15:44
Мобилизация и отсрочки от службы: какие новые правила
05 мая 2026, 15:30
Санкции из-за "пленок Миндича": экс-глава ОП Богдан сделал заявление
05 мая 2026, 15:06
На Франковщине горный забег объединил ветеранов, детей и спортсменов
05 мая 2026, 14:51
В Луцке чиновник "заработал" 30 тысяч долларов на документах для добычи недр
05 мая 2026, 14:30
В Киевской области женщина спрятала мертвого младенца в шкаф
05 мая 2026, 14:15
"Было скучно": в Ровно 12-летняя девушка танцевала у мемориала Героям
05 мая 2026, 13:51
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Все блоги »