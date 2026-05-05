Депутата Николая Тищенко принудительно приведут в суд - СМИ

Шевченковский районный суд Днепра приказал применить принудительный повод к народному депутату Николаю Тищенко. Причиной называют то, что он игнорировал предыдущие заседания

Журналистам сообщили источники в Офисе генерального прокурора, что депутата Николая Тищенко принудительно приведут в суд. В частности, на депутата уже заложили взыскание в размере 3 328 гривен из-за игнорирования заседаний. Однако Тищенко так и не начал выполнять возложенные на него процессуальные обязанности по явке.

Впоследствии прокурор подал ходатайство о применении принудительного повода. Суд признал причину неприбытия Тищенко неуважительной и удовлетворил ходатайство прокурора.

Ожидается, что применить принудительный повод могут уже на следующее заседание, которое планируется на 14 мая.

Дело Тищенко

В прошлом году за несколько дней до суда в Днепре народный депутат Украины Николай Тищенко попал в больницу. Он не явился на заседание якобы по болезни сердца. Уже 8 января он "исцелился" и пришел в Верховную Раду.

Ранее сообщалось, что Тищенко будут судить по ч. 2 ст. 146 УК Украины, санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Следователи установили, что 20 июня 2025 года группа лиц в Днепре, действуя по указанию народного депутата с применением физической силы и спецсредств, противоправно лишили свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Правоохранители добавили, что в отношении одного лица, участвовавшего в противоправных действиях, уже есть решение суда, в отношении другого обвинительный акт находится на рассмотрении в суде.