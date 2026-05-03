Зеленский ввел санкции против Андрея Богдана: что известно

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении ряда лиц, считающих представляющими угрозу национальным интересам, безопасности и суверенитету государства

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Среди подсанкционных – бывший руководитель Офиса Президента, украинский юрист Андрей Богдан, а также украинский бизнесмен Богдан Пукиш, связанный с Виктором Медведчуком.

Также в список внесен российский бизнесмен Алан Кирюхин, которого называют ключевым менеджером платежной системы А7А5, используемой для обхода санкций. Санкции введены и против функционеров российской спортивной среды – Станислава Позднякова и Михаила Мамиашвили.

Ограничительные меры предусматривают:

блокировку активов,

запрет торговых операций,

прекращение лицензий,

запрет участия в приватизации и аренде госимущества,

другие ограничения.

Санкции введены на 10 лет, за исключением бессрочного лишения государственных наград Украины.

В Офисе Президента отметили, что решение принято в соответствии с предложениями СНБО.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк отмечает, что логика персональных санкций в отношении Андрея Богдана может быть продиктована "конспирологией, что именно он (Богдан – ред.) слив "пленки" Миндича или что-нибудь такое". "Другого объяснения нет", – добавил политик.

Справка: Андрей Иосифович Богдан (род. 3 декабря 1976, Львов) – украинский юрист и государственный деятель.

Получил высшее юридическое образование во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Работал в сфере адвокатской и частной юридической практики.

Занимал должность правительственного уполномоченного по антикоррупционной политике.

Наиболее известен как руководитель Офиса Президента Украины в 2019-2020 годах. Был назначен после избрания Владимира Зеленского главой государства и отвечал за организационное и юридическое обеспечение работы ОП.

В 2020 году уволен с должности руководителя Офиса Президента.

