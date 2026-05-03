13:56  03 мая
В Полтаве с крыши дома упала молодая женщина: она погибла
10:59  03 мая
На Сумщине дрон РФ атаковал зерновоз: пострадал водитель
10:10  03 мая
Во Львове 22-летняя девушка попала в больницу из-за угарного газа
UA | RU
UA | RU
03 мая 2026, 12:41

Зеленский ввел санкции против Андрея Богдана: что известно

03 мая 2026, 12:41
Читайте також українською мовою
Фото: РБК-Украина
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении ряда лиц, считающих представляющими угрозу национальным интересам, безопасности и суверенитету государства

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Среди подсанкционных – бывший руководитель Офиса Президента, украинский юрист Андрей Богдан, а также украинский бизнесмен Богдан Пукиш, связанный с Виктором Медведчуком.

Также в список внесен российский бизнесмен Алан Кирюхин, которого называют ключевым менеджером платежной системы А7А5, используемой для обхода санкций. Санкции введены и против функционеров российской спортивной среды – Станислава Позднякова и Михаила Мамиашвили.

Ограничительные меры предусматривают:

  • блокировку активов,
  • запрет торговых операций,
  • прекращение лицензий,
  • запрет участия в приватизации и аренде госимущества,
  • другие ограничения.

Санкции введены на 10 лет, за исключением бессрочного лишения государственных наград Украины.

В Офисе Президента отметили, что решение принято в соответствии с предложениями СНБО.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк отмечает, что логика персональных санкций в отношении Андрея Богдана может быть продиктована "конспирологией, что именно он (Богдан – ред.) слив "пленки" Миндича или что-нибудь такое". "Другого объяснения нет", – добавил политик.

Справка: Андрей Иосифович Богдан (род. 3 декабря 1976, Львов) – украинский юрист и государственный деятель.

Получил высшее юридическое образование во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Работал в сфере адвокатской и частной юридической практики.

Занимал должность правительственного уполномоченного по антикоррупционной политике.

Наиболее известен как руководитель Офиса Президента Украины в 2019-2020 годах. Был назначен после избрания Владимира Зеленского главой государства и отвечал за организационное и юридическое обеспечение работы ОП.

В 2020 году уволен с должности руководителя Офиса Президента.

Читайте также:

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Андрей Богдан санкции Украина СНБО Офис президента Зеленский Владимир
Скандал с имениями "Вовы" и "Андрея": в ОП отказались комментировать расследование
30 апреля 2026, 13:25
Все новости »
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
В Кривом Роге после попадания в многоэтажку вспыхнул пожар
03 мая 2026, 14:12
В Полтаве с крыши дома упала молодая женщина: она погибла
03 мая 2026, 13:56
Пленки Миндича и иллюзия "украинского пути"
03 мая 2026, 13:38
ВСУ за сутки уничтожили 1080 окупантов, танки и более 2 тысяч БПЛА
03 мая 2026, 12:09
На Львовщине ребенок за рулем скутера попал в ДТП: есть пострадавший
03 мая 2026, 11:52
Удар РФ возле АЗС на Днепропетровщине: шесть раненых, среди них ребенок
03 мая 2026, 11:25
На Сумщине дрон РФ атаковал зерновоз: пострадал водитель
03 мая 2026, 10:59
В Черном море поражены два танкера "теневого флота" РФ
03 мая 2026, 10:28
Во Львове 22-летняя девушка попала в больницу из-за угарного газа
03 мая 2026, 10:10
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Все блоги »