На Франковщине горный забег объединил ветеранов, детей и спортсменов

Фото: ГО "Захист держави"

В Ивано-Франковской области состоялся восьмой пробег GTR Trail Ostbahn – "По следам Галицкой трансверсальной железной дороги". В этом году к организации события во второй раз присоединилась ГО "Захист Держави" как соорганизатор

Об этом сообщила пресс-служба общественной организации, передает RegioNews.

Мероприятие объединило сотни участников – взрослых спортсменов, детей, ветеранов и военных.

"Для нас это не просто участие, это ответственность за содержание, атмосферу и смыслы, стоящие за такими событиями", – подчеркнули в ГО "Захист Держави".

Для части бегунов это был маршрут на 34 километра, для других первые дистанции в жизни. Организаторы отмечают, что пробег стал не только спортивным вызовом, но и событием о поддержке и сообществе.

Маршруты пролегали по территориям, связанным с историей Галицкой трансверсальной железной дороги, что придало мероприятию историческое содержание.

"Поддержка таких инициатив помогает формировать сильные общины, умеющие объединять людей вокруг правильных смыслов", – отмечает руководитель областной ячейки ГО "Захист Держави" Оксана Криницкая.

Как отмечают организаторы, подобные инициативы помогают формировать активные общества и объединять людей вокруг общих ценностей.

