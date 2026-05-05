05 мая 2026, 14:51

На Франковщине горный забег объединил ветеранов, детей и спортсменов

05 мая 2026, 14:51
Фото: ГО "Захист держави"
В Ивано-Франковской области состоялся восьмой пробег GTR Trail Ostbahn – "По следам Галицкой трансверсальной железной дороги". В этом году к организации события во второй раз присоединилась ГО "Захист Держави" как соорганизатор

Об этом сообщила пресс-служба общественной организации, передает RegioNews.

Мероприятие объединило сотни участников – взрослых спортсменов, детей, ветеранов и военных.

"Для нас это не просто участие, это ответственность за содержание, атмосферу и смыслы, стоящие за такими событиями", – подчеркнули в ГО "Захист Держави".

Для части бегунов это был маршрут на 34 километра, для других первые дистанции в жизни. Организаторы отмечают, что пробег стал не только спортивным вызовом, но и событием о поддержке и сообществе.

Маршруты пролегали по территориям, связанным с историей Галицкой трансверсальной железной дороги, что придало мероприятию историческое содержание.

"Поддержка таких инициатив помогает формировать сильные общины, умеющие объединять людей вокруг правильных смыслов", – отмечает руководитель областной ячейки ГО "Захист Держави" Оксана Криницкая.

Как отмечают организаторы, подобные инициативы помогают формировать активные общества и объединять людей вокруг общих ценностей.

Напомним, семьи военных и ветеранов Полтавщины приняли участие в проекте "Мандротерапия", посетив Опишню – столицу украинского гончарства. Полтавская ячейка ГО "Захист Держави" планирует и дальше создавать пространство для восстановления и живого общения семей военных и ветеранов.

