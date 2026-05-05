Мобилизация и отсрочки от службы: какие новые правила

Фото из открытых источников

Правительство обновило правила мобилизации и порядок предоставления отсрочок. Эксперты объяснили, что это означает для граждан

Об этом рассказали в "ГО Захист держави", передает RegioNews.

Цифровизация

Теперь заявление об отсрочке от службы можно будет подать не только в ТЦК, но и ЦНАП, а также в приложении "Резерв+". Это заявление подается на имя главы специальной комиссии при ТЦК.

Условия для молодежи

Введен новый формат: контракт на год. После завершения этого контракта гражданин получает отсрочку от мобилизации на 12 месяцев.

Распределение полномочий

Бронирование работников теперь будет происходить в цифровом формате через портал "Дія".

Специальные службы будут работать по своим внутренним процедурам.

ТЦК разгружается: часть технических функций по оформлению отсрочок передана администраторам ЦНАП.

Эксперты также отметили, что неправильно оформленный документ может стать причиной отказа.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, когда Украина упразднит военное положение. Президент заявил, что война с РФ не завершится, пока Украина не получит действенные гарантии безопасности. До этого момента невозможно завершение военного положения в стране.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться