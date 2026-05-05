05 мая 2026, 15:30

Мобилизация и отсрочки от службы: какие новые правила

05 мая 2026, 15:30
Фото из открытых источников
Правительство обновило правила мобилизации и порядок предоставления отсрочок. Эксперты объяснили, что это означает для граждан

Об этом рассказали в "ГО Захист держави", передает RegioNews.

Цифровизация

Теперь заявление об отсрочке от службы можно будет подать не только в ТЦК, но и ЦНАП, а также в приложении "Резерв+". Это заявление подается на имя главы специальной комиссии при ТЦК.

Условия для молодежи

Введен новый формат: контракт на год. После завершения этого контракта гражданин получает отсрочку от мобилизации на 12 месяцев.

Распределение полномочий

  • Бронирование работников теперь будет происходить в цифровом формате через портал "Дія".
  • Специальные службы будут работать по своим внутренним процедурам.
  • ТЦК разгружается: часть технических функций по оформлению отсрочок передана администраторам ЦНАП.

Эксперты также отметили, что неправильно оформленный документ может стать причиной отказа.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, когда Украина упразднит военное положение. Президент заявил, что война с РФ не завершится, пока Украина не получит действенные гарантии безопасности. До этого момента невозможно завершение военного положения в стране.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
