05 травня 2026, 15:06

Санкції через "плівки Міндіча": ексочільник ОП Андрій Богдан зробив заяву

Фото: Громадське радіо
Колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що санкції проти нього запровадили нібито через розповсюдження серед журналістів так званих "плівок Міндіча"

Про це йдеться у відеозверненні, опублікованому на Facebook,

передає RegioNews.

Богдан стверджує, що його власне "швидке розслідування" дійшло висновку: реальна причина санкцій пов’язана саме з передачею цих матеріалів журналістам.

За його словами, юридичне формулювання про "системну дискредитацію вищого керівництва держави" є лише прикриттям.

Богдан також заявив, що санкції нібито стали "першим випадком у світі", коли їх застосували не за корупцію, а за "боротьбу з корупцією".

Ексглава ОП повідомив, що розпочинає власне адвокатське розслідування обставин запровадження санкцій і має намір домагатися притягнення всіх причетних до відповідальності.

"І обіцяю: всі посадові особи, які мали відношення до вчинення цього злочину чи певним чином протидіяли встановленню правди, буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Санкції, так санкції – чекаємо", – додав Богдан.

Нагадаємо, 2 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій щодо низки осіб, яких вважають такими, що становлять загрозу національним інтересам, безпеці та суверенітету держави. Серед підсанкційних – колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан.

Що відомо про колишнього очільника ОП

Андрій Йосипович Богдан (нар. 3 грудня 1976, Львів) – український юрист і державний діяч.

Здобув вищу юридичну освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Працював у сфері адвокатської та приватної юридичної практики.

Обіймав посаду урядового уповноваженого з антикорупційної політики.

Найбільш відомий як керівник Офісу Президента України у 2019-2020 роках. Був призначений після обрання Володимира Зеленського главою держави та відповідав за організаційне й юридичне забезпечення роботи ОП.

У 2020 році звільнений з посади керівника Офісу Президента.

